Želite savršenu guzu? Dobit ćete je uz ovih 10 učinkovitih vježbi

Iako neki žele vježbe koje će im preko noći donijeti rezultate, već i vrapci na grani znaju da je to nemoguće. Međutim, pravilnom prehranom i redovitim treniranjem jednostavno i brzo možete uviđati promjene

<p>Lijepo oblikovana stražnjica i noge često su dio tijela koje ženama zadaju glavobolje pa bi ih one htjele 'dotjerati'. Uz redovitu i pravilnu tjelovježbu to je moguće, tvrde brojni treneri. Ove jednostavne vježbe već kroz dva do tri mjeseca mogu dati savršene rezultate. 'Recepti' za savršenu guzu su u nastavku. </p><p><b>1. Omiljene vježbe Kim Kardashian za podignutu i okruglu stražnjicu </b></p><p><strong>2. Zavidnu pozadinu imaju i manekenke Victoria's Secreta</strong></p><p><strong>3. Mnogi navode kako je za dobru guzu potrebno raditi čučnjeve, ali ih treba nadograđivati raznim iskoracima</strong></p><p><b>4. Utezima se pojačava intenzitet vježbi, a za još bolje rezultate opteretite njima i noge i ruke</b></p><p><b>5. Pilates vježbe za guzu i bedra rade se sporijim intenzitetom, ali s više ponavljanja</b></p><p><b>6. Za one koje osim oblikovanja, žele i smanjiti obujam svoje guze i nogu, idealne su pilates vježbe na podu</b></p><p><b>7. Kombinacija plesnih i modernih aerobic tehnika najpopularniji su oblik vježbi za guzu u Brazilu, čije se stanovnice ponose titulom najljepših pozadina na svijetu</b></p><p><b>8. Fitness trenerica Alicia Marie otkriva kako vježbe za guzu treba prilagoditi vašem tipu guze, a postoji ih četiri</b></p><p><b>9. Osim veličine i oblika, česti problem je nakupljanje neželjenog celulita na stražnjici. Da biste ga smanjili i uklonili, potrebne su vježbe brzog intenziteta</b></p><p><b>10. Vježbate li u teretani, uz pomoć raznih sprava i utega možete ubrzati željene rezultate</b></p>