Želite više volumena? Moguće je da krivo nanosite maskaru

Nanošenje maskare čini se kao jednostavan zadatak s kojim je većina ljubiteljica ljepote upoznata od svojih ranih tinejdžerskih godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatan look

Međutim, ako smatrate da nemate te 'wow' trepavice čak ni nakon što ste potrošili bogatstvo na vrhunske maskare, nastavite čitati jer to može biti posljedica loše tehnike nanošenja.

Jedna stručnjakinja za šminkanje, Sophie, snimila je video za TikTok tvrdeći da je to 'najbolji način za nanošenje maskare'.

Ljubiteljica ljepote i vlogerica, 25, koja ima blizu 295.000 pratitelja na toj platformi, rekla je da ćete nakon njezine rutine dobiti najviše volumena i dužine.

- Kad nanosiš maskaru, prestani je nanositi ovako - rekla je dok je nježno prolazila kroz trepavice od dna do vrha.

- To neće izvući maksimum iz maskare. Mislim, ova metoda je u redu ako samo želite izgledati prirodno - kaže u videu.

- Ali ako ustanovite da ne dobivate dovoljno volumena svojom maskarom, najbolje je da pogledate u ogledalo, uzmete maskaru, stavite je na korijen trepavica i prije nego što četkicu povučete prema gore, 'pročačkaj' s četkicom po korijenu trepavice oko pet sekundi. - savjetuje vlogerica.

- To radite koliko god duže možete pa potom potegnite četkicu niz trepavice. Tako ćete dobiti maksimalni volumen u korijenu - kaže i dodaje 'obično to ponavljam, možda tri do četiri puta samo da dobijem najgušće trepavice koje mogu.'

Ako završite s nekoliko grudica, talentirana 25-godišnjakinja preporučila je da jednostavno prstima stisnete trepavice.

Za ultimativne trepavice, Sophie je također koristila istu tehniku ​​i na donjim trepavicama.

Sa skoro 130 tisuća pregleda u dva dana, isječak je postao viralan i mnogi su ljudi rekli da će isprobati taj trik.

- 'Da, definitivno ovo isprobavam! Ne mičem lijevo-desno toliko kao ti na korijenu trepavica, ali ću probati. Imaš prekrasne trepavice! Zapanjujuća kao i uvijek Soph - komentirala je jedna gledateljica.

