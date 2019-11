Željko i Đipsi su nerazdvojni, ali vlasnik mora na operaciju

Poznaje ih cijeli Osijek, a oni su Željko i njegov dragi ljubimac, psić Đipsi. Postali su nerazdvojni još prije puno godina. Obojica su beskućnici i žive na ulicama Osijeka. Nekako uspiju preživjeti zahvaljujući dobrim ljudima tog mirnog slavonskog grada. I ovaj su put Osječani pokazali da imaju veliko srce.

Željko 24. studenog ima zakazanu operaciju. Bio je zabrinut što će biti s njegovim Đipsijem za to vrijeme. Nije imao kamo s njim pa se požalio jednoj Osječanki koja ga je srela pred trgovinom. Ona se javila volonterskoj udruzi Azil Osijek koji su na svojoj Facebook stranici napisali objavu u kojem traže smještaj za Đipsija dok se Željko ne vrati iz bolnice.

- Ovo je jedna od onih osječkih priča za koje se zna i van Osijeka jer pisalo se o Đipsiju i Željku. Poznati osječki beskućnički par. Imaju malo, ali i to malo dijele. Žive na ulicama godinama, nerazdvojni. Svašta im se izdogađalo otkako smo se upoznali, liječili smo Đipsija, kastrirali ga, pazimo na to da redovito dobiva ampule..mnogi su bili spremni pomoći, a mnogi i pomogli. Željko ima zakazanu operaciju 24.11. Ono što ga najviše brine, gdje će Đipsi dok ga nema. Ne bih se čudila ako ne nađe rješenje da ni ne ode u bolnicu. A to nije dobro ni za jednoga. Ako ne bude druge, ići će u Azil. Al znam da bi im to obojici slomilo srce - stoji na Facebook objavi udruge.

Volonteri su vrlo brzo pronašli privremene udomitelje, a ova priča vraća vjeru u ljude.

- Đipsiju je smještaj nađen, a ići će kod Tene koja ih je prva i primijetila i obratila pažnju na njih dvojicu tako da se za smještaj ne trebate brinuti - piše u komentarima.

