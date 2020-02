Zemljo, otvori se: Zaspao sam usred seksa, nisam više mogao

Osjećaš se zavodljivo, krećeš samopouzdano u flert, on vodi nečemu još intimnijem, polako si svlačite odjeću... i onda se odjednom dogodi sramota. Samopouzdanje je nestalo, sram je sve veći, želio bi zbrisati s mjesta na kojem stojiš da te nikada ne pronađu...

Znate što? Ove situacije se ne događaju samo vama. Sramotne seksualne situacije su dio svakodnevice, a ako mislite da nisu, provjerite ova iskustva koja su muškarci ispričali za Men's Health.

POGLEDAJ VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Povratio sam po njoj'

Krenuo sam je 'obrađivati' nakon jednog noćnog izlaska i bio sam poprilično pijan. Dok sam bio 'dolje', počelo mi se povraćati, ali nisam stigao do WC-a da zapravo i povratim... -Mark.

'Počeo sam zazivati ime bivše'

Bila je poprilično bijesna kada sam tijekom seksa izgovorio ime svoje bivše. Bilo je slučajno, nisam mislio na nju, to je bila navika. Kako god bilo, pitala me 'tko ti je to?', otišla je od mene i više mi se nije javila... -Jakob

'Nisam mogao staviti kondom...'

Znam kako staviti kondom, ali nije da to radim svaki dan. Jednostavno sam se taj dan toliko zapetljao da ga je morala stavljati ona. Nije ni seks poslije bio nešto poseban jer mi je bilo neugodno zbog situacije ranije... -Jim

via GIPHY

'Nisam mogao prestati vjetriti'

Ne znam što sam jeo taj dan, ali vjetrovi nisu prestajali, a svaki 'prdac' je bio smrdljiviji od sljedećeg, koliko god ih pokušao 'utišati'. Nisu prestajali ni kada smo se krenuli seksati i prvo sam mislio da nije skužila. Onda sam osjetio da joj je vagina postala suha, a na licu sam joj vidio da je zgrožena i da ne može disati od smrada... -Adam

'Nije mi se mogao dići'

Koketirao sam s kolegicom vrlo često, a kemija između nas je bila nevjerojatna. Vraćala mi je naklonost i kada smo jednom završili u krevetu, nije mi se mogao dići. A upravo sam se pred njom hvalio kako sam dobar u krevetu i da me mora 'isprobati'. Nisam dobio drugu priliku... - Andrew

'Krv iz nosa mi je počela teći usred oralnog seksa'

Upravo sam oralno zadovoljavao djevojku s kojom sam tada hodao kada mi je počela teći krv iz nosa. Znam da nisam kriv za tu situaciju, ali bilo mi je užasno neugodno, krv joj je bila po cijeloj vagini... Možete misliti kako je ta situacija ubila cijelo raspoloženje... -Jonathan

'Stopirao sam seks jer sam dobio izljev emocija'

Kad popijem previše, postanem emotivan i kukam o životu. Jednom sam curi rekao kako ne želim samo seks s njom već želim dublje stvari. Iznenadila se i moja ispovijest joj je bila slatka, ali na kraju mi je rekla kako se samo htjela 'životinjski poseksati'... -Raymond

via GIPHY

'Svršio sam joj po licu'

Moja djevojka i ja ne koristimo kondome već kao metodu kontracepcije - prekinuti snošaj. Nikad nam se nije dogodila neželjena trudnoća, ali jednom sam joj svršio po licu, a moja sperma joj je završila u oku koje ju je poslije počelo jako peći... -Patrick

'Popiškio sam joj se u krevet'

Nisam piškio prije seksa, a mjehur mi je bio pun. Nisam više mogao izdržati, a mlaz je sam krenuo po njenim plahtama. Ne moram reći da se kasnije više nismo vidjeli... -Ethan

'Zaspao sam'

Bili smo usred seksa i potpuno sam se onesvijestio od umora. Nadao sam se da nisam povrijedio njezine osjećaje, ali bio sam stvarno umoran... -Phil

'Žvaka mi je ispala iz usta i zapetljala joj se u kosu'

Bio sam na njoj, zaboravio sam iz usta baciti žvaku i ona je u jednom trenutku pala na njezinu kosu. Nismo to odmah shvatili, a kada smo vidjeli da joj se zapetljala u kosu, prestali smo sa seksom... -Cameron

'Svršio sam prije nego što smo se počeli seksati'

Predigra je bila prežestoka za mene, svršio sam prije nego što je seks uopće počeo... -Sam

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: