Žena (61) traži muškarce na Tinderu: Javljaju mi se 'klinci'

Svakakvi muškarci mi se javljaju. Neki imaju 20 godina, ali premladi su za mene. Mislim da je to još tabu. Iako, volim izlaziti s mlađima od sebe jer se tako osjećam mladom, kaže nedavno umirovljena znanstvenica Mariane Merati (61) iz Melbournea u Australiji kojoj je internetska stranica za upoznavanje Tinder promijenila život.

- Ponovno se osjećam mladom iako sam u zlatnim godinama. Priznajem da sam bila dosta staromodna po tom pitanju i ovo mi je pravo otkriće, upoznavanje muškaraca na moderan način. Vrlo sam romantična - ispričala je, a prenosi Daily Mail.

- Želim nova prijateljstva. Rastavljena sam više od deset godina. Na internetu sam upoznala predivne egzotične muškarce iz različitih zemalja, religija, kultura. Kroz ta poznanstva proširujem svoje horizonte. Njihove priče me iznova omamljuju, oduševljavaju, educiraju i prosvjetljuju - dodala je.

Kaže kako bi za nju idealan muškarac trebao biti zgodan, namirisan i uz njega bi se trebala osjećati dobro. Trebao bi je moći impresionirati, ugoditi joj i pokazati se dobrim čovjekom. Trebao bi joj biti najbolji prijatelj.

- To me drži mladom, imati fantastične pustolovine i ostvariti nevjerojatne veze. To mi daje razloga da se brinem o sebi, budem u formi i osjećam se zdravo - rekla je Mariane.

Inače, neka istraživanja pokazuju da su žene starije od 45 godina najbrže rastuća skupina korisnika online stranica za upoznavanje. Više od polovice korisnica su starije od 55.