Žena je luda za Božićem pa ju je natjerao da sastave 'ugovor'

Emily Booth i Michael Lee ljubavni su par koji svake godine proživljava isto - ona okupira njihov dom s blagdanskim ukrasima, a on ludi. No, ove je godine odlučio stati tome na kraj rekavši joj da će potpisati ugovor

<p>Postoje ljudi koji toliko obožavaju Božić da ne mogu dočekati blagdansko doba da bi preplavili svoj dom dragim im ukrasima te ne vide ništa loše u tome da se bor okiti već u studenom. Jedna od njih je i Emily Both, koja kaže kako njen partner ludi zbog njenog 'božićnog pretjerivanja', prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13243394/christmas-mad-woman-contract-husband/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Matematička formula za savršeno ukrašeno drvce</strong></p><p>Emily se tada požalila na Facebook grupi GirlsMouth gdje je podijelila dijelove njihove pogodbe u kojoj je pristala učiniti 'sve što on poželi' u zamjenu za prijevremeno postavljanje drvca.</p><p>U ugovoru stoji:</p><p>Ugovor o božićnom drvcu 14/11/20.</p><p>'Ja, Emily Booth, pristajem učiniti sve što Michael Lee zatraži od danas do 1. prosinca 2020. sve dok danas mogu postaviti božićno drvce.</p><p>Ako prekršim ovaj ugovor, Michael može spaliti sve božićne stvari u kući'.</p><p>U ugovoru postoji mjesto za potpise oba partnera, a uz fotografiju ugovora, Emily je podijelila i snimak svog potpuno postavljenog božićnog drvca.</p><p>No, otkrila je i kako ju je Michael već pokušao natjerati da ga makne.</p><p>'Vidite, moj je zaručnik očigledno Grinch. Danas je bio dobro raspoložen pa se složio da mogu staviti drvo sve dok radim sve što on kaže i napisali smo ugovor 🤦‍♀️😂 Doduše nisam znala da je bor ovoliko velik kad sam ga kupila 😂. Ali 6 sati kasnije tražio me da ga spakiram i ako to ne učinim, prekršit ću ugovor 🤦‍♀️😂 što da radim 😂😂', napisala je u postu.</p><p>Članovi grupe brzo su stali na njezinu stranu, rekavši Emily da bi trebala ignorirati svog muža.</p><p>Neki od prijedloga za nju bili su da premjesti drvce u drugu sobu gdje će njenom partneru manje smetati, dok joj neki savjetuju da podere ugovor prije nego ga on potpiše pa će tako biti nevažeći.</p><p> </p>