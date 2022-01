- Imao sam seks s tri mlađe žene i bilo mi je super - ali sada je jedna od njih trudna. Oženjen sam muškarac od 53 godine i posjedujem draguljarnicu. Moja supruga ima 56 godina i zajedno smo 33 godine - započinje priču anonimni muškarac.

On tvrdi kako je njihov brak bio sretan sve dok ona nije napunila pedeset te od onda kao da se ugasilo svjetlo, tvrdi on.

- Više nije željela seks. To je izazvalo svađe, jer sam tip s potrebama. Jedne večeri, kada sam predložio da pokušamo nešto ranije navečer, okrenula se i rekla: 'Ako si tako očajnički želiš odnose, zašto si ne nađeš nekog drugog?' - ispričao je.

Rekla mu je da je o tome razmišljala neko vrijeme. Seks joj nije bio važan i izgubila je libido. Njezin prijedlog mu se činio kao savršeno rješenje jer nije želio prekinuti brak.

- Prijavio sam se na web-stranicu sugar-daddy na kojoj sam birao žene koje su bile zainteresirane za mene, pogotovo kad sam im rekao da imam draguljarnicu. Tada sam se počeo viđati s tri žene odvojeno. Jedan od njih je imala 35, a druge dvije su rekle da imaju 27 godina. Bilo je odlično. Izlazili bismo na večeru, a ja bih rezervirao hotel ili bi išli kod njih radi seksa - objasnio je.

Ali ubrzo je jedna od njih priznala da je lagala o svojim godinama. Zapravo je imala 21 godinu. Mlađa je od njegovog sina i muškarac tvrdi da bi odmah pobjegao od nje da je od početka bila iskrena u vezi svojih godina.

- Zamolila me da se nađemo na kavi i mislio sam da bi to bila dobra prilika da joj kažem da to neće funkcionirati. Ali ona mi je odmah rekla da je trudna, da želi zadržati bebu i da ne razmišlja o pobačaju. Očito misli da sam ja bogat tip koji će uzdržavati nju i njezino dijete - ali to jednostavno neće ići tako - rekao je na kraju, piše The Sun.