Žena pokazala kako je super očistila usisavač pa je ismijali

Majka dvoje djece iz Londona uronila je dijelove usisavača u kadu punu vode. Namjeravala je sve to oprati no najprije je fotografirala jer je bila u šoku koliko je voda prljava i koliko je zapravo prljavštine nataloženo u tom uređaju. Željela je pokazati kako je to dobar način čišćenja

Fotografiju je objavila na Facebooku u grupi 'We Love Mrs. Hinch' uz komentar: 'Namakalo se preko noći', i izazvala svakakve reakcije.

Jedni su komentirali da je nepotrebno i potencijalno opasno stavljati dijelove usisavača u vodu, s čime su se mnogi složili, ili su pisali da je njezina ideja 'samo sljedeća razina gluposti'.

- Zar te nitko nije naučio koje opasnosti nosi namakanje elektronike u vodi - pitao ju je jedan od članova grupe.

- Zašto svi kažu da je to glupo ili pogrešno? Zar sam ja jedini koji je učinio to isto - zapitao se netko drugi.

Odgovorila im je da taj usisavač ima četiri godine i redovito ga povremeno tako opere, u kadi punoj vode.

Stručnjaci ne preporučuju namakati dijelove usisavača u vodi već jedino isprati filter pod vodom, ako se radi o takvom modelu i to ispirati ga dok voda ne bude čista. Potom ga je važno prije upotrebe dobro osušiti, otprilike 24 sata, prenosi Daily Mail.

