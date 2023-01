Žena s mobitelom uništila im je snimku prosidbe: 'Znala je što radi, namjerno je to napravila'

Jordan Elizabeth objavila je kratku snimku na društvenoj mreži sa svog odmora u Reykjaviku na Islandu. Video počinje s parom koji pozira ispred slikovitog vodopada, a onda ženski glas kaže: 'Gledajte kako ova žena uništava moju prosidbu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci se vidi kako se muškarac iznenada spušta na jedno koljeno i izvlači kutiju s prstenom. Žena, shvativši što se događa, u šoku stavlja ruku na lice. Međutim, ovaj romantični trenutak je 'pokvarila' jedna turistica koja je, u trenutka kada je muškarac kleknuo, prekoračila njegove noge pokušavajući fotografirati prizor iza njih. Ipak, to je samo nasmijalo ovaj sretan par.

Djevojka je naposljetku rekla "da", a turistica je nastavila snimati krajolik te se nije micala. Snimka, koja je objavljena prije samo nekoliko dana, već je postala pravi hit, prikupivši više od 20.000 lajkova.

Mnogi su komentatori zaključili da je žena točno znala što radi kvareći prosidbu.

'To je namjerno učinila.' 'Možda je samo htjela biti uključena u sve', 'Točno je znala što se u tom trenutku događa i napravila je to s namjerom', samo su neki od komentara, prenosi The Sun.

