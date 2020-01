Žene bolje raspoznaju boje, a muškarci dulje izgledaju mlado

Žene su bolje u multitaskingu, a muškarci se bolje koncentriraju na pojedinačne kompleksne zadatke, pokazala je najnovija studija. No to nisu jedine razlike među spolovima. Nije nepoznanica da muškarci imaju snažnije kosti. Vanjski sloj kosti im je deblji, pa ih manje lome pri padovima, za razliku od žena. A poslije menopauze ženske kosti zbog smanjenoga estrogena postaju još tanje.

Ali zato su žene rastezljivije. Imaju slabije ligamente od muškaraca, no zbog toga su pokretljivije, što im olakšava, primjerice, izvođenje špage. No to može predstavljati i nedostatak jer znači da su izloženije većem riziku od ozljede zglobova.

Također, mlađe žene vjerojatnije će imati slabija koljena od muškaraca jer je tkivo u koljenu elastičnije, a tek postane čvršće u 40., no ne zna se zašto. Postoje razlike i kad je riječ o debljanju. Muškarci imaju više mišićnog tkiva, što znači da učinkovitije sagorijevaju kalorije, pa se debljaju manje od žena. No zato se jači spol više deblja na trbuhu, a žene masnog tkiva više imaju na bokovima i bedrima.

Iako se pivski trbuh u muškaraca povezuje s povećanim rizikom od dijabetesa, srčanih bolesti i povišenoga kolesterola, masno tkivo na bokovima i bedrima nema takav učinak - čak može štititi od srčanih bolesti. A dobro je znati i da bi kad bi, npr. žena i muškarac upali u Sjeverno more, žena imala veću šansu za preživljavanje upravo zbog toga masnog tkiva jer štiti od hladnoće.

Kad je riječ o srcu, ženska izazivaju više nevolja. Srce u žena je dvije trećine veličine muškog te rjeđe tuče - oko 72 otkucaja u minuti umjesto 80. Žene koje boluju od aritmije tako imaju veći rizik od srčanog udara od muškaraca.

To se događa vjerojatno zato što su žene sklonije povišenom krvnom tlaku poslije menopauze, a visoki krvni tlak predstavlja rizik za srčani udar. I arterije u žena mogu biti manje od muških, što može biti opasno kako stare. Ako uz to puše, arterije se mogu začepiti.

Muškarci imaju više mišićne mase koja zahtijeva više kisika kako bi tkivo raslo. Zato imaju deset posto veći nos od žena. Razlika u veličini nosa dolazi do izražaja oko 11. godine.

Žene bolje raspoznaju boje te primjećuju suptilne tonove i nijanse boja jer njihove oči imaju više gena za “razlikovanje boja” od muških, objašnjava prof. oftalmologije Andrew Lotery sa Sveučilišta Southampton.

Ti geni nalaze se u kromosomu X. Kako žene imaju dva, a muškarci jedan, bolje vide boje. To objašnjava i zašto su muškarci češće slijepi na boje - osam od sto muškaraca, a tek jedna od sto žena. Ako ženi nedostaje gen ili je oštećen, ima rezervni, što nije slučaj s muškarcima.

Iako imaju manja jetra od muškaraca, jednako su učinkovita, osim kad je riječ o alkoholu.

Ženska jetra imaju manje enzima alkohol-dehidrogenaze koji je potreban za razgradnju alkohola. Zato će se u žena razgraditi manje, a apsorbirati više alkohola u krvotok nego kod muškarca, čak i ako su muškarac i žena jednako teški te ako su popili jednake količine alkohola.

Zato žene brže osjećaju učinak alkoholnih pića. Također, žene imaju dva, tri puta veće šanse da obole od depresije nego muškarci. Osobito su sklone depresiji i drugim poremećajima promjene raspoloženja tijekom hormonalnih promjena u pubertetu, u trudnoći ili menopauzi.

Iako su žene građom manje od muškaraca, crijeva su im jednake veličine, a to ih čini neproporcionalno dugim za njihovo tijelo. Upravo su zbog toga žene sklonije nadimanju. To je zato što je funkcija crijeva apsorbirati vodu pa se više vode zadržava u želucu.

Žene se zato brže i zasite nego muškarci, čak i kad pojedu jednako. To je zato što signal iz ženskog želuca o sitosti brže dođe do mozga nego u muškaraca.

Žene imaju aktivniji imunitet pa se lakše bore protiv infekcija, no zbog preaktivnog imuniteta sklonije su autoimunim bolestima. Zato što im imunitet sporije stari, žene žive dulje, pokazalo je japansko istraživanje. Muškarci postaju skloniji bolestima pa prije umiru.

Zbog dužih i debljih glasnica muškarci imaju dublji glas, no poslije menopauze ženama otiču glasnice pa govore “dublje” poput muškaraca. Muškarci imaju gušći kolagen, pa dulje izgledaju mladoliko, a žene imaju tanju kožu, starenjem brže gube kolagen pa imaju više bora.

