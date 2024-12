Žene otkrile idealno trajanje seksa za potpuno zadovoljstvo

Prema istraživanju, ukupno trajanje seksa, uključujući predigru, trebalo bi biti barem 25 do 30 minuta kako bi žene bile potpuno zadovoljne.

U današnjem užurbanom načinu života nije neobično da se intimni trenuci s partnerom svedu na nekoliko kratkih minuta. Međutim, ovaj podatak mogao bi motivirati parove da više pažnje posvete kvaliteti zajedničkih trenutaka. Intimnost i seksualni odnosi ne bi trebali biti isključivo brza i mehanička radnja, već prilika za povezivanje i uživanje.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sex Research otkrilo je da žene preferiraju predigru u trajanju od 11 do 13 minuta, nakon čega slijedi seksualni odnos koji traje 14 do 16 minuta.

Drugim riječima, kako bi postigle maksimalno zadovoljstvo, žene žele da cijeli seksualni čin s predigrom traje najmanje 25 do 30 minuta.

Seksualni i bračni terapeut Ian Kerner objašnjava: 'Uvijek potičem parove da se posvete duljoj predigri prije samog seksualnog čina. Što je predigra dulja, to je razina uzbuđenja veća, a orgazam lakše dostižan'.

Ovi rezultati naglašavaju važnost posvećenosti i pažnje u intimnim odnosima, što može pridonijeti većem zadovoljstvu i jačanju povezanosti između partnera.