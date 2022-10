Žene otkrile koliko često dožive orgazam, mogli biste se šokirati

Samo 39 posto žena kazalo je da uvijek ili obično uvijek dožive orgazam tijekom seksualnog odnosa s partnerom, dok je kod muškaraca taj postotak daleko veći - čak 91 posto, rezultati su to studije koja je bila nit vodilja za kreiranje 'Deklaracije o seksualnom užitku' u kojoj su se stručnjaci za seksualne odnose i veze općenito pozabavili tom temom.

U spomenutoj studiji autori (Elizabeth A. Mahar, Laurie B. Mintz i Brianna M. Akers) su napisali: 'Kod heteroseksualnih odnosa žene imaju znatno manje orgazama od muškaraca. Da žene imaju manje orgazama nego muškarci tijekom partnerskih seksualnih odnosa dokumentirano je u literaturi već prije više od 20 godina.'

POGLEDAJTE VIDEO Blagodati vođenja ljubavi:

U studiji su detaljno opisali uzroke ovog velikog nesrazmjera u navedenim postocima među ženama i muškarcima. Između ostalog, govori se o kulturnom precjenjivanju penetrativnog seksa, koji je najpouzdaniji put do muškog orgazma, te kulturnom obezvređivanju stimulacije klitorisa, što je pak najpouzdaniji put do ženskog orgazma.

Seksualni užitak, kažu, nije nešto što treba shvaćati kao neozbiljno i nebitno. To je bitan aspekt dobrobiti svakog čovjeka. Definirali su ga kao 'fizičko i/ili psihološko zadovoljstvo i uživanje proizašlo iz zajedničkih ili usamljenih erotskih iskustava, uključujući misli, maštarije, snove i osjećaje... Pristup izvorima seksualnog užitka dio je ljudskog iskustva i subjektivne dobrobiti... Seksualno zadovoljstvo je temeljni dio seksualnih prava po pitanju ljudskih prava'.

Foto: Dreamstime

Nekoliko savjeta za žene - kako se lakše uzbuditi i doći do orgazma

Nakon desetljeća istraživanja o učinkovitim strategijama za pomoć ženama koje imaju problema sa postizanjem vrhunca, masturbacija se pokazala najboljom metodom 'za zagrijavanje'.

Seksualni terapeuti ženama često govore o usmjerenoj masturbaciji, zapravo im daju zadatke da se jednostavno same zadovoljavaju kod kuće. Za one koje oklijevaju, terapeuti savjetuju postupno 'zagrijavanje' - korake koje treba poduzeti prije samozadovoljavanja, a to zna uključivati gledanje genitalija drugih žena, učenje o tome kako se druge žene zadovoljavaju i gledanje vlastite vulve zrcalom. Potom slijedi solo-stimulacija prstima, lubrikantima i vibratorom.

Vibrator - taj mali razigrani uređaj do danas je usrećio mnoge žene. Mnoge su čak priznale kako im je to jedini način dolaska do vrhunca, što ne čudi obzirom da klitoris fantastično reagira na vibracije.

Foto: Dreamstime

Istraživanje je pokazalo kako žene koje koriste vibrator do vrhunca dolaze lakše i češće, a način na koji će žena reagirati na muškarca, po tom pitanju, uvelike ovisi o njezinom seksualnom zadovoljstvu. Gledajući s tog aspekta, povremena masturbacija je svakako dobra za zdravu seksualnu vezu s partnerom, jer može djelovati kao neka vrsta zagrijavanja za seks.

Uz to sve, važno je imati dobru komunikaciju s partnerom, jer inače je sve uzalud. Ako je komunikacija loša, ni vođenje ljubavi ne može biti dobro. Dobra komunikacija je temelj seksualnog zadovoljstva u krevetu. Istraživanje podupire ovu tvrdnju. Naime, dobra seksualna komunikacija u velikoj je mjeri povezana sa seksualnim zadovoljstvom i stopom orgazama.

Zato je važno razgovarati sa partnerom o vlastitim željama i potrebama bez imalo ustezanja i srama, jer tu se zapravo nema čega sramiti - seks je normalan dio života. S druge strane, momci često naglašavaju kako zapravo vole znati što partnericu uzbuđuje te da ih iskren razgovor o tome zapravo uzbuđuje. Mnogi od njih čak su zahvalni kada im žena otkrije svoju potrebu za stimulacijom klitorisa.

Stoga, recite partneru što volite i želite! I zapamtite, ono što je jednoj ženi potrebno za uzbuđenje, ne djeluje nužno i kod druge. Sve je to individualno, stoga osluškujte vlastito tijelo i njegove potrebe pa otvoreno o tome komunicirajte sa svojim muškarcem, prenosi Psychology Today.

Najčitaniji članci