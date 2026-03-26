Žene starije od 60. kažu da se s ovim frizurama osjećaju mlađe

Starenje ne znači odustajanje od sjajne frizure. Prava kombinacija dužine, slojeva i stila može potpuno osvježiti izgled i samopouzdanje. Evo 10 frizura koje su posebno laskave i moderne za žene nakon 60. godine
1. Slojeviti bob.
Kratki bob do brade s pažljivo postavljenim slojevima dodaje kosi pokret i volumen, čineći je punijom i lakšom. Slojevi uokviruju lice, naglašavaju najbolje crte i omekšavaju područja koja biste možda željeli prikriti. Ovaj stil je diskretni poticaj samopouzdanju u modernom ruhu.
| Foto: 123RF
2. Mekani pixie.
Ovaj kratki, slojeviti pixie stil daje osjećaj ležernosti i jednostavnog uređenog izgleda. Duži teksturirani slojevi na vrhu ističu jagodične kosti i dodaju volumen kosi, što je idealno za žene s prorijeđenom kosom. Stil je moderan, prijateljski i lako održiv.
| Foto: 123RF
3. Srednja dužina s slojevima.
Kosa do ramena sa soft slojevima pruža savršenu ravnotežu između mladenačkog izgleda i elegancije. Lagani slojevi daju kosi zdrav, živahan izgled i prirodni volumen koji kraće frizure ponekad ne mogu postići.
| Foto: 123RF
4. Teksturirani shag.
Ovaj stil s laganim, prozračnim slojevima i šiškama iz 1970-ih doživio je povratak. Teksturirani shag daje opuštenu energiju i osjećaj „življenog” stila, a opet je trendi i bezvremenski, savršen za žene koje žele zabavan i moderan izgled.
| Foto: 123RF
5. Bob sa šiškama preko čela.
Bočne šiške imaju moć da omekšaju crte lica. U kombinaciji s klasičnim bobom, stvaraju poliran, a opet pristupačan izgled. Šiške nježno padaju preko čela, umanjuju vidljivost sitnih bora, a lice ostaje otvoreno i svježe.
| Foto: 123RF
6. Slojeviti „feathered” stil.
Ovaj stil, popularan još 1970-ih, danas je mekši i profinjeniji. Lagani slojevi koji se šire od lica stvaraju prirodnu mekoću, omekšavaju čeljust i daju kosi pokret i živahnost. Hair moves naturally with every turn of the head, giving an effortless, lively quality that feels genuinely youthful.
| Foto: 123RF
7. Kovrčavi slojeviti bob do ramena.
Prirodne kovrče zaslužuju da budu slavljenje, a ne potiskivanje. Slojeviti rez do ramena oblikovan za kovrčavu kosu smanjuje masu, ističe oblik kovrča i daje stilu energičan, živahan izgled. Redovito šišanje pomaže očuvati oblik i definiciju kovrča, a održavanje je jednostavno.
| Foto: 123RF
8. Dugi pixie (Bixie).
Bixie je hibrid između pixieja i boba, kraći od boba, ali dulji od pixieja. Ovaj stil daje volumen na tjemenu, posebno koristan za prorijeđenu kosu, a oblikovanje je brzo i jednostavno. Moderno i trendi rješenje za svjež, odmjeren izgled.
| Foto: 123RF
9. Klasični bob s ravnim krajevima.
Ravni bob koji završava tik ispod brade daje kosi čist, poliran izgled. Savršen je za tanke kose jer ravni krajevi stvaraju iluziju gustoće i zdravog volumena. Stil izgleda elegantno i samouvjereno, idealan za sve prilike.
| Foto: 123RF
10. Slojeviti lob.
Lob nekoliko centimetara ispod brade s blagim slojevima laskavo pristaje gotovo svakoj ženskoj liniji lica. Slojevi dodaju kosi pokret i volumen, dok duljina omogućuje stiliziranje u valove, sušenje na zraku ili jednostavno stavljanje iza ušiju. Univerzalno laskav i praktičan stil za žene preko 60.
| Foto: 123RF