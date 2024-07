Žene su poludjele za ćelavim muškarcima s bradom: Evo zašto su im toliko privlačni

Rasprava na Redditu otkrila je da su ženama jako privlačni muškarci koji nemaju kose, ali imaju bradu. Smatraju ih jako muževnima i inteligentnima. Također smatraju da su jako samopouzdani i više ih cijene jer ih nije sram pokazati da nemaju kose već s ponosom to pokazuju i ne mare za komentare drugih.

Dwayne Johnson, Jason Statham ili Chris Daughtry samo su neki od poznatih muškaraca koji su ženama izuzetno privlačni zbog ćelavosti i brade. Kažu da je to dobitna kombinacija ako želite muškarca koji izgleda snažno, muževno i pomalo opasno.

Evo što su žene rekle na forumima poput Quore i Reddita:

- Jedini ćelavi muškarac kojeg sam poznavala bio je, iz potpuno nepovezanih razloga, najuvjerljiviji primjer muškosti ikada - napisala je jedna.

- Ako si samouvjeren i inteligentan ćelavost nije bitna, a brada samo zaokružuje cjelokupni dojam - dodaje druga.

- Radije bih imala ćelavog muškarca s čvrstim stavom nego nekoga kosom i nikakvim karakterom - piše u jednom komentaru, prenosi Skullshaver.

Jedan muškarac je na Redditu čak postavio sliku pod koju su mu mnoge korisnice komentirale kako mu odlično stoji i da je jako privlačan.

A vi nam recite svoje mišljenje u anketi, kakvi su vam ćelavi muškarci s bradom?

Poznati muškarci bez kose s bradom

1. Dwayne Johnson

2. Jason Statham

3. Pep Guardiola

4. Chris Daughtry

5. John Travolta

