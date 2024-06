Bila je pijana, a alkohol ne pije: Crijeva joj ga sama stvaraju

Nesretna Kanađanka dvije se godine borila s vlastitim alkoholiziranim stanjem, iako zbog vjere nije okusila niti kapi alkohola. 50-godišnjakinja imala je sve simptome pijanstva - vrtoglavicu, mučninu i dezorijentaciju, a jednom se čak i srušila tijekom pripremanja ručka djeci.

- Žena je bila vrlo često kod obiteljskog liječnika, a na hitnu je otišla čak sedam puta. Doktore je uvjeravala da zbog vjere ne pije, što je potvrdio i njezin suprug. Tek nakon sedmog posjeta liječniku, shvatili su da bi to mogao biti ABS - ispričala je Dr. Rahel Zewude s a Sveučilišta u Torontu, prenosi CNN.

ABS, (auto-brewery syndrome) ili sindrom autofermentacije (auto - pivovare) stanje je u kojem gljivice u crijevima stvaraju alkohol fermentacijom, a to su gljivice Saccharomyces i Candida.

Kanađanka je imala između 30 i 60 milimola alkohola po litri u krvi, a 2 milimola su u normalna vrijednost. Njezine vrijednosti mogu biti i fatalne, istaknula je doktorica Zewude.

Ovo je stanje rijetko prepoznato, a i vrlo je rijetko. Od 1974., 20 dijagnosticiranih slučajeva ovog sindroma zabilježeno je u engleskoj medicinskoj literaturi. Prvi poznati slučaj ovog sindroma zabilježen je 1946. u Africi, kad je od njega preminuo petogodišnji dječak. Obdukcijom je u njegovom trbuhu pronađena pjenušava tekućina s mirisom alkohola.

Auto - pivovara se liječi kurom fungicida i vrlo strogom prehranom s minimalno ugljikohidrata.