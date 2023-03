Jednostavan stil pojačan vestama koje nosimo umjesto jakne vrlo je praktičan u prvim proljetnim danima.

Foto: Instagram / lorrainemariae

Od modnih dodataka na sceni se već desetljećima ističu starke, koje nosimo u raznim prigodama.

Foto: About you / Only

Only, 17,90 eura, aboutyou.hr

Najčitaniji članci