Ljubitelji knjiga na te \u0107e police postaviti svoje omiljene naslove. Ako \u017eelite uvesti vi\u0161e \u017eivosti u prostor, na police \u0107ete staviti biljke. Ukomponirajte boje polica s drugim namje\u0161tajem ili pak idite u potpunu suprotnost - ako ih \u017eelite naglasiti.

Napravite policu od stare gitare

One ne moraju biti kupljene u trgovini ili izra\u0111ene po mjeri. Mo\u017eete ih napraviti i sami - recimo od starih sanduka za jabuke ili od stare gitare. Gitaru otvorite i u njezinu sredinu pri\u010dvrstite dasku koja \u0107e slu\u017eiti kao polica. Na nju mo\u017eete staviti drage predmete.

Osim toga, mo\u017eete staviti vi\u0161e polica. Sanduke ili gitaru va\u017eno je dobro u\u010dvrstiti na zid. Ako trebate vi\u0161e prostora za odlaganje u kuhinji, a ne \u017eelite gurati element - police su rje\u0161enje. Mo\u017eete ih postaviti izme\u0111u ormari\u0107a ili bilo kojeg otvorenog prostora na kuhinjski zid.

Kako ne biste imali neiskori\u0161ten prostor, police postavite do kutova, a pro\u0161irite ih i na zid do onoga na kojem ste krenuli s postavljanjem. Na njih izlo\u017eite najljep\u0161e komade, poput \u0161alica i posudica, ali i one na koje mo\u017eete vje\u0161ati rukavice i kuhinjski pribor. Kuhinjski element smanjuje prostor, a police ga pro\u0161iruju i upravo zato su odli\u010dna opcija.

Dje\u010dje sobe uvijek trebaju dodatni prostor za pohranu igra\u010daka, knjiga i drugih dje\u010djih predmeta.

Lijepa polica u bijeloj i zlatnoj boji mo\u017ee dodati moderan \u0161tih dje\u010djoj sobi, a ne\u0107ete pogrije\u0161iti ni s policama u ne\u0161to neobi\u010dnijim oblicima. Police mo\u017eete slo\u017eiti i u obliku ku\u0107ice s krovom, a mali\u0161ani \u0107e biti odu\u0161evljeni i rado \u0107e sudjelovati u ukra\u0161avanju sobe i boravku u njoj, ali i u pospremanju.

No ako ne \u017eelite da mali\u0161ani prevrnu sve s polica, postavite ih visoko na zid, to\u010dnije izvan njihova dosega. Police su odli\u010dan dodatak i u smo\u010dnici, a odli\u010dno je postaviti ih uzdu\u017e cijele prostorije.

Police daju da\u0161ak modernosti

Tako \u0107ete lak\u0161e organizirati prostor, a izgledat \u0107e urednije. Isto vrijedi i ako u domu imate odvojenu prostoriju za pranje rublja. Oni koji obo\u017eavaju \u010ditati knjige mogu odvojiti dio hodnika ili dnevnog boravka za svoje omiljeno \u0161tivo i uzdu\u017e cijelog zida postaviti police. Ako idete na visoku varijantu, nabavite i drvene ljestve kako biste se osje\u0107ali da doista imate ku\u0107nu knji\u017enicu.

\u0160to se ti\u010de materijala, police od drva i metala izgledaju sjajno u industrijskim okru\u017eenjima, a staklena dobro nadopunjuje suvremenu estetiku. Okrugle ili zatvorene police montirane na zid daju da\u0161ak modernosti, zadr\u017eavaju\u0107i \u010diste linije.

Zidne police u obliku dijamanta u zlatnoj boji daju luksuzni \u0161tih svakom prostoru, a na njima mo\u017eete dr\u017eati svoje najvrednije predmete. Police su sve zanimljivije pa dolaze i u obliku stabla na koje mo\u017eete staviti knjige.

Osim \u0161to su funkcionalne, one \u0107e prostoriji u kojoj se nalaze dati posebnu \u201cnotu\u201d i sigurno ne\u0107e pro\u0107i nezapa\u017eeno.