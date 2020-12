Evo kako zima utječe na naše tijelo

Niske temperature čine nas podložnijima na viruse i infekcije, no hladno vrijeme donosi i niz promjena za našu kožu, zube, metabolizam pa čak i na vid

<p>Prohladne temperature obično nas drže u zatvorenom i čine nas ranjivijima na viruse i infekcije, no hladno vrijeme utječe na naše tijelo na više iznenađujućih načina. I nisu baš svi štetni za zdravlje: Vjerovali ili ne, zimi je lakše skinuti nekoliko kilograma viška, tvrde na portalu <a href="https://brightside.me/inspiration-health/7-things-that-can-happen-to-your-body-in-the-winter-799921/">Bright Side</a>. Evo koje su još promjene povezali sa zimom: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se zaštititi tijekom zime</p><h2>1. Kad je hladno, vaš jezik radi više nego obično</h2><p>Temperatura smrzavanja usne čini suhima i u iskušenju ste da često poližete usne kako biste ih navlažili. Iako vam to može pružiti privremeno olakšanje, ova navika zapravo ke štetna, jer može dovesti do ispucalih usana. Naime, slina vrlo brzo isparava, usne ostaju još više suhe nego što su bile. Kako slina sadržava puno enzima koji su preoštri za nježne usne, to će dodatno pogoršati stanje. </p><h2>2. Zubi vas mogu češće boljeti</h2><p>Ako imate osjetljive zube, zimi biste mogli osjetiti oštru, prodornu bol kad je vani prehladno. Naime, hladan zrak može doći do živaca duboko u zubu i izazvati neugodnu bol. Stomatolozi preporučuju disanje na nos kad ste na otvorenom i pokrivanje usta maramom ako vani jako puše kako biste zaštitili osjetljive zube od hladnoće.</p><h2>3. Može vam se podići razina šećera u krvi</h2><p>Hladno vrijeme potiče tijelo da oslobađa hormone stresa koji povećavaju razinu šećera u krvi. Mnogima se s padom temperature povećava i šećer u krvi, jer kad je hladno manje smo motivirani za izlazak i vježbanje. Budući da tjelesna aktivnost smanjuje šećer u krvi, liječnici preporučuju vježbanje kod kuće zimi kako biste održali razinu šećera pod kontrolom.</p><h2>4. Mogli biste lakše smršavjeti</h2><p>Iako je istina da se mnogi zimi udebljaju, tijelu je također lakše sagorijevati kalorije kad je hladno. Kad se naša tijela prilagode na hladne temperature, mi proizvodimo toplinu i sagorijevamo dodatnu energiju. Kad drhtimo kako bismo se prilagodili hladnoći, sagorijevamo više kalorija kako bismo generirali toplinu.</p><h2>5. Mogli biste dobiti više bora</h2><p>Ne možemo u potpunosti kriviti zimu, ali koža je osjetljivija na oštećenja tijekom hladne sezone. Budući da tijekom hladnih mjeseci dolazi do pada vlage u zraku, koža se počinje sušiti. Ne može zadržati dovoljno vode, a kao rezultat toga postaje suha i sklona većem broju bora.</p><h2>6. Vid vam se može pogoršati</h2><p>Često zaboravimo nositi sunčane naočale koje blokiraju UV zrake tijekom zime, ali sunce koje se odbija od snijega može ozbiljno oštetiti naše oči. Tanak sloj suznog filma koji pokriva naše oči vrlo je osjetljiv na suhi zrak i vjetar koji ga mogu bolno osušiti. Liječnici preporučuju umjetne suze zimi kada ste vani.</p><h2>7. Brže ćete dehidrirati</h2><p>Tijekom zimskih mjeseci rijetko osjećamo žeđ i često zaboravimo piti dovoljno vode. Budući da se manje hladimo znojem, obično pijemo manje, misleći da smo dovoljno hidratizirani. Ali osjećaj manje žeđi ne znači da vašem tijelu treba manje vode, a važno je svakodnevno piti pravu količinu vode koja vašem tijelu treba.</p><p> </p>