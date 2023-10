Život koji su oduvijek sanjali: Preselili se na Floridu kako bi svaki dan bili u Disney Worldu

Jessica Pruitt (41) i suprug Wes (54) preselili su 900 kilometara, iz Charlottea u Sjevernoj Karolini do Floride, nakon što se ona 'zaljubila' u Disney World.

U posjeti je prvi put, u dobi od 35 godina, uronila u Disneyjevu čaroliju i par je od tada odlazio u park dva puta godišnje prije nego što su se odlučili preseliti kad su njihova djeca otišla na fakultet.

U Davenport na Floridi, stigli su u srpnju 2022., koji je udaljen samo 10 kilometara od parka. Sada idu na omiljeno mjesto, svaki dan, često ujutro prije posla ili navečer.

Daju svaki po 1326 eura na godišnju propusnicu. Paru je Disney prioritet pa su smanjili tjedne odlaske u trgovinu, luksuz poput skupe odjeće i njezino uređivanje noktiju kako bi si mogli priuštiti omiljeni hobi, prenosi The Sun.

- Ovo je naš prioritet, to je ono što nam donosi radost. Kako se prioriteti mijenjaju, nemamo toliko toga u kući, ali ja volim Disneyjevu čaroliju - kaže Jessica, koja je gledala Disneyjeve filmove dok je odrastala, ali nije bila svjesna čarolije tematskog parka sve dok je Wes tamo nije odveo 2017.

Kad je član njihove obitelji imao zdravstvenih problema u mirovini, to je natjeralo Jessicu i Wesa da razmotre što žele učiniti sa svojim životom.

- Mislili smo, zašto čekati do mirovine da potrošimo svoj novac? Tada bismo mogli biti prestari - rekla je.

Na selidbu su se odlučili kada su cijene kuća pale.

- Živjeli smo u malom gradu i željeli smo promjenu ritma pa smo pomislili 'učinimo to'. To je ono što će nas držati aktivnima - kaže par koji sada živi unutar 15 minuta vožnje od Disney Worlda.

Propusnica im omogućuje pristup parku tijekom cijele godine, a također imaju pravo na prvi ulazak kada se Disney World otvori ranije tijekom ljeta. Također dobivaju 10% popusta na hranu i 20% popusta na robu u parkovima.

Jessica i Wes često pješače oko 40 kilometara tjedno, samo lutajući po parkovima.

- Sviđa mi se to, neku večer smo otišli, uzeli večeru i vozili se, prošetali uokolo i vratili se kući. To nas čini malo razmaženima, a ako je gužva jednostavno skoknemo do drugog parka. Volim sve parkove ovisno o mom raspoloženju, ali Magic Kingdom je najčarobniji - ističe Jessica.

Jessica je također velika obožavateljica odjeće, ali zbog hobija pokušava ograničiti ono što kupuje.

- Ponekad kažem da je to kao da ideš u crkvu, to je mir od ludog svijeta i izaziva olakšanje u tebi - kaže Jessica, koja sebe opisuje kao obožavateljicu Mickeyja Mousea.

Još uvijek im nije dosadilo.

- Ovdje živimo godinu dana, i još nismo sve vidjeli, ima,o toliko toga još za napraviti - zaključuju.