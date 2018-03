Život svakog znaka ovako će se promijeniti do kraja 2018.

Ovan

Ova godina će za vas biti izazovnija nego što ste mogli zamisliti u najluđim snovima. Ali, da bi došlo do toga, trebate prestati biti pasivan promatrač i postati ključni lik u svojem životu.

Svjesni ste toga da je život više maraton nego sprint, i da je važno biti strpljiv, odvojiti svoje vrijeme te raditi marljivo da bi se došlo do cilja.

Bik

Vi ćete ove godine usvojiti neko novo stajalište koje će vam na kraju doći kao nagrada, ispunjavat će vas. Čvrsto stojite na zemlji i kada nešto radite, tome se posvećujete svim srcem, bez problema.

Usredotočit ćete se na to da svakim danom budete sve bolji i dopustite da ono što radite govori samo za sebe, otkriva portal Your Tango.

Blizanci

Ove godine ćete prigrliti promjene u svojem životu, bilo da su to neki novi ljudi, posao ili ideje. Vjerojatno ćete imati brojne mogućnosti za proširivanje svojeg horizonta, za rast u vjeri i za početak nečeg novog.

Važno je da lekcije iz prošlosti ne zaboravite - neka vam budu temelj za budućnost.

Foto: Dreamstime

Rak

Vi ćete do kraja godine više uživati u jačim i ispunjenijim odnosima s ljudima koji su vam zaokupirali srce. Postat ćete autentičniji sa svojim osjećajima i stajat ćete iza svojeg mišljenja.

To će rezultirati razmjenom dobrih ideja, i ono što je najvažnije, povezivanjem s pravim ljudima.

Lav

Ove godine imat ćete priliku uskladiti svoje unutarnje vizije sa svojom stvarnošću. Bit će to vrijeme za nove početke pa ne strahujte od otpuštanja zastarjelih pogleda na život i rutina koje vam, zapravo, ničemu ne služe.

Pobrinite se da vaša karijera, vaša ljubavna veza i vaša strast ispunjavaju vaše srce - i da u vama stvaraju dobre osjećaje.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash

Djevica

Vi ćete ove godine riskirati stavljanjem sebe izvan okvira, izlaganjem svijetu. Po prvi put ćete poželjeti živjeti svoj život bez ikakvih strahova i rezerviranosti koji su vas do sada sputavali.

Polako, kako ćete sve više vjerovati u ljubav i svoju intuiciju, vaš život će postajati intenzivniji i živopisniji.

Vaga

Vi ćete ove godine morati preurediti svoj život kako bi se prilagodili novim promjenama. Da bi se suočili s budućnošću, morate se suočiti sa svojom prošlošću.

Bit će teško i vladat će zbrka, ali uzmite si vremena da prebrodite probleme i riješite se negativnosti - to će stvoriti dobre temelje za bolju budućnost.

Foto: Pixabay

Škorpion

Ove godine ćete se boriti za ono u što vjerujete. Bit će dobrih vijesti, postat ćete samouvjereniji i odlučni u namjeri da privučete uspjeh i kvalitetne odnose u svoj život.

Puni ste ideja i ne možete dočekati da počnete s njihovom realizacijom.

Strijelac

Vi ćete se u ovoj godini usredotočiti na odnos sa samim sobom. Imat ćete želju provoditi kvalitetnije vrijeme u samoći, vjerovat ćete više u svoj unutarnji glas i raditi ćete više na tome da pronađete duhovni mir.

Vaša pozitivna vibracija privući će obilje blagoslova u vaš život, u nadolazećim mjesecima.

Foto: Dreamstime

Jarac

Ove godine ćete prigrliti svoj identitet i bit ćete svoji. Odlučit ćete napokon staviti sebe i svoje potrebe na prvo mjesto. Zavoljet ćete sami sebe.

Nećete oklijevati srezati pokušaje nečije drame u korijenu i maknut ćete se od negativnih i toksičnih ljudi, izbacit ćete ih iz svojeg života.

Vodenjak

Vi ćete proširiti svoje znanje o svim aspektima života. Prihvaćat ćete nova znanja i vještine u borbi protiv dosade. Tražit ćete inspiraciju i produbljivati svoje učenje.

To će dovesti do ispoljavanja vašeg novog identiteta, a to će voditi uspjehu koji priželjkujete.

Ribe

Čeka vas pretakanje snova u stvarnost. Pažljivo ćete planirati svoje ciljeve i stvarati strategiju kako bi do njih i došli.

Uspostavit ćete dosljedne i pravovremene navike, tako da nikada ne izgubite iz vida ono što vam je važno. Strast će biti vaš pokretač.