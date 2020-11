Kada je u\u0161la u pubertet nije ni\u0161ta znala o odnosima sa suprotnim spolom. Kao tinejd\u017eerica osje\u0107ala se usamljeno, bila je zbunjena i depresivna i nije imala s kim razgovarati - \u0161to je sve u\u010dinilo lakom metom za mu\u0161karca u 60-ima koji je radio u lokalnom supermarketu.

- Vidio bi me kad bi me mama poslala po namirnice i po\u010deo mi posve\u0107ivati \u200b\u200bpuno pa\u017enje. Bio je dotjeran u razmi\u0161ljanju \u0161to mi je bilo dovoljno da se zaljubljujem u njega.\u00a0I\u0161la\u00a0bih na tajne vo\u017enje biciklima samo da ga vidim, gdje bi me seksualno zlostavljao. Nakon nekoliko mjeseci povjerila sam se sestri koja je to rekla mojim roditeljima. Optu\u017ebe su bile u\u017easne.\u00a0Pretresli su moju spava\u0107u sobu, a zatim su pozvali sve\u0107enike, koji su me natjerali da priznam sve kako bih se iskupila\u00a0za svoje 'grijehe' - otkrila\u00a0je Jessie koja je nakon ovoga stavljena pod stalni nadzor.

Sa 17 godina po\u010dela je raditi u o\u010devom skladi\u0161tu. Tamo je 2004. godine upoznala Bena (42) po\u0161tara. Bilo im je zabranjeno vi\u0111ati se, ali oni su se potajno sastajali i ubrzo po\u010deli planirati zajedni\u010dku budu\u0107nost.

- Nikada to nije bio detaljan plan, ali razgovarali bismo o danu kad \u0107u pobje\u0107i da mo\u017eemo biti zajedno.\u00a0To je trajalo \u010detiri godine, dok me 2008. netko nije pratio iz kulta, vidio me s Benom i rekao mojim roditeljima. Prisilili su me da mu napi\u0161em pismo kojim zavr\u0161avam na\u0161u vezu - rekla je Jessie koja je znala da \u017eeli druga\u010diji \u017eivot, ali i da to zna\u010di da vi\u0161e ne\u0107e vidjeti svoju obitelj.

- Unato\u010d svemu, previ\u0161e sam ih voljela da bih razmi\u0161ljala o odlasku. Kasnije su mi predlo\u017eili da se udam\u00a0za mu\u0161karca iz kulta u Australiji, ali kako nas nisu mogli natjerati na dogovorene\u00a0brakove, odbila\u00a0sam - dodala je.

Kada su u velja\u010di 2016. njenoj\u00a0mami u 66. godini dijagnosticirali rak debelog crijeva,\u00a0Jessie je shvatila koliko je \u017eivot kratak.\u00a0

- Prvi put sam jasno vidjela\u00a0vlastiti \u017eivot i bilo\u00a0je zastra\u0161uju\u0107e - znala\u00a0sam da su mi jedine mogu\u0107nosti samoubojstvo ili napu\u0161tanje kulta. Moj bijeg\u00a0je trajao\u00a0mjesecima - rekla je Jessie.

Od u\u0161te\u0111evine je kupila novi mobitel i potajno polo\u017eila depozit na\u00a0iznajmljenu ku\u0107u u blizini. Ali, netom prije nego je trebala otputovati, po\u010detkom prosinca 2017. godine, njenom tati je do\u0161lo pismo odnosno potvrda za novo radno mjesto koje je Jessie postavila.

- Kad sam sve priznala, mojim roditeljima je puklo srce. Crkveni\u00a0vo\u0111e su me poku\u0161ali prisiliti\u00a0da ostanem, a mama je stajala na vratima mole\u0107i me da ne idem, ali znala sam da moram ostati jaka i oti\u0161la sam.\u00a0Kad sam stigla u svoj novi dom, bila sam u \u0161oku. Bilo je zastra\u0161uju\u0107e, ali i uzbudljivo. \u017divjela\u00a0\u00a0sam od svoje u\u0161te\u0111evine, a sljede\u0107e dvije godine sam putovala i\u00a0 \u010ditala knjige,\u00a0upoznavaju\u0107i se s 'normalnim' svijetom - otkrila je Jessie.

S 31 godinu prvi put je obukla\u00a0traperice,\u00a0na\u0161minkala se i o\u0161i\u0161ala kosu.

- Ostala\u00a0sam u kontaktu sa svojom obitelji i bila\u00a0sam shrvana kad mi je\u00a0mama umrla, 29. lipnja 2018.\u00a0Otkako sam pobjegla,\u00a0borila sam se s vezama i prijateljstvima.\u00a0\u00a0U prosincu 2019. na Facebooku sam upoznala\u00a0Daija (63), umirovljenog gra\u0111evinskog radnika. Kada sam mu ispri\u010dala sve o svojoj pro\u0161losti, bio je nevjerojatan i pru\u017eao mi je podr\u0161ku. Preselila sam se u Gwent \u017eivjeti s njim i u o\u017eujku smo se zaru\u010dili - ispri\u010dala je.

Jessie sada radi kao\u00a0inspirativna\u00a0govornica\u00a0i savjetnica, a tako\u0111er je napisala i knjigu o svom \u017eivotu.

- Nije mi plan imati djecu. Umjesto toga, \u017eelim pomo\u0107i drugima koji se osje\u0107aju zarobljenima da shvate da mogu donijeti promjene. Preuzeti kontrolu nad svojim \u017eivotom bilo je zastra\u0161uju\u0107e, ali sada sam ja ta koja odlu\u010duje o svojoj budu\u0107nosti i to je nevjerojatan osje\u0107aj - zaklju\u010dila je, a prenosi The Sun.



