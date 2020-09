Život vam je u rasulu? Dnevnik i zahvalnost mogu vam pomoći

Kad vam život ne ide kako ste planirali i suočavate se s bezbroj izazova, primamljivo je dopustiti da se vaš um usredotoči na negativno. Bez obzira na to zaustavlja li se vaša karijera, je li vaš ljubavni život u rasulu ili vaše zdravlje više nije ono što je nekada bilo, problemi s kojima se borite obično zasjenjuju blagoslove koje biste mogli uzeti zdravo za gotovo. I budući da je ova tendencija usredotočenja na negativno nešto s čime se bori velika većina, mnogi gurui i savjetnici za samopomoć preporučuju vođenje dnevnika zahvalnosti.

Jednostavnim zapisom nekoliko stvari na kojima ste zahvalni svakog dana može vam snažno podići raspoloženje i povećati osjećaj blagostanja. Može vam pomoći da fokus usmjerite sa svega što krene po zlu na sve ono što imate za sebe, a to obično dovodi do spoznaje da imate puno više na čemu možete bili zahvalni nego što ste to ranije mislili. Budući da je ta praksa toliko transformirajuća, mnogi se njome obvežu, rijetko preskačući dan. Međutim, iako ova metoda neke može održati tijekom izazovnih vremena, druge to dovodi do šuplje rutine koja više ne donosi oduševljenje.</p><p> </p><p>To je znak umora od zahvalnosti: Vaš se mozak prilagođava pozitivnim osjećajima koje vaša praksa zahvalnosti stvara, što s vremenom rezultira manje snažnim osjećajima. No, istraživači poput dr. <strong>Roberta A. Emmonsa (</strong>čija su istraživanja o blagodatima zahvalnosti pomogla pokrenuti fenomen zapisivanje zahvalnosti) tvrde da postoje jednostavni načini kako da vaše iskustvo zahvalnosti ponovno oživi. Ako se u posljednje vrijeme suočavate s umorom od zahvalnosti, evo nekoliko načina kako ga prevladati:</p><h2>1. Napišite popis zahvalnosti samo nekoliko puta tjedno, umjesto svakog dana - i uđite malo dublje u to kad to učinite</h2><p>Jedna od Emmonsovih studija otkrila je da se umor od zahvalnosti brzo pojavio kad su ljudi poslušno izrađivali dnevne liste. Rjeđi popisi napisani s namjerom davali su pozitivnije rezultate. Kad imate sporiji tempo, lakše je zabilježiti i uživati ​​u detaljima zbog kojih osjećate blagoslov.</p><p>Prijateljica mi je nedavno rekla za korov koji je promatrala u svom vrtu. Osjećala se krivom što ga nije uklonila, ali svidio joj se nazubljeni oblik lišća. Napokon je odlučila preuzeti kontrolu nad stvarima i maknuti ga odande, ali dok je posezala da ga ukloni, primijetila je blijedoljubičaste čuperke koje prije nije vidjela, to je bilo cvijeće i prepoznala je miris lavande. Usred teške godine, kada nije pretjerano reći da je preživljavanje ponekad bilo kao borba, iz sjemena je bez njezine pomoći izraslo nešto lijepo i izdržljivo. </p><p>Detaljno opisujući sve njezine osjećaje dok je o tome pisala - umjesto da ih samo bilježi, 'primijetila je kako lavanda raste u vrtu' - energizirala ju je i dopustila joj da se natopi svojim istinskim osjećajima zahvalnosti.</p><p> </p><h2>2. U svom životu pronađite 'lanac dobronamjernosti'</h2><p>Zahvalnost započinje jednostavnim obraćanjem pažnje na ono što svakodnevno stiže u vaš život. Kada je izazov vidjeti tu dobrotu koja svjetluca kroz stresove s kojima se suočavate, pomoći vam može 'panoramski' pogled.</p><p>Pokušajte se osvrnuti na svoj život i slijediti lanac dobronamjernosti koji je doveo do nečega značajnog. Možda ne biste imali svoj trenutni posao bez preporuke ljubaznog poznanika; možda ne biste upoznali svog partnera da nije bilo vašeg bivšeg suradnika; ili možda ne biste pronašli lijek za svoju bolest da liječnik nije bio predan istraživanju svih mogućih lijekova. Kad pažljivo pogledate događaje u svom životu, primijetit ćete bezbrojna djela dobročinstva koja su dovela do dobrih stvari koje sada imate i njegujete.</p><p>Znanstvenik komparativnih religija po imenu <strong>Frederic Streng </strong>jednom je napisao da zahvalnost dolazi kad ljudi shvate da su povezani jedni s drugima 'na tajanstven i čudesan način' i osjećaju da se velik dio dobra koje im dolazi događa upravo zbog te povezanosti. Zvuči apstraktno dok ne počnete brojati mnoštvo malih, dobronamjernih djela koja su se tako često, gotovo nevidljivo, okupila da vam donesu darove života.</p><h2>3. U teškim trenucima zastanite i primijetite male trenutke koji vam daju istinski osjećaj radosti i olakšanja</h2><p>Ako dnevnik na kraju dana ne uspije, zahvalnost se uvijek može uvježbati u stvarnom trenutku kada se iskustvo dogodi. To bi mogao biti osjećaj ponovne povezanosti tijekom dugog telefonskog poziva sa starim prijateljem, načina na koji vas je TikTok video nasmijao ili nesputana radost koju vaša mačka izražava dok ju mazite iza uha. Ponekad su to darovi koji vas vode kroz dan. Kad primijetite ove trenutke, zastanite i uživajte u njima sa zahvalnošću.</p><p>Tijekom teških vremena često je izazov usredotočiti se na pozitivno. A kada ste prisiljeni na to, čini se da pozitivnost i zahvalnost ističu samo negativne aspekte na koje se pokušavate ne koncentrirati. Ali ako odlučite promatrati dobre stvari kako vam dan odmiče, otkrit ćete da se možete osjećati zahvalno i bez pretjeranog pokušavanja. Sve što vam je potrebno je otvoren um i otvoreno srce.</p><p> </p><p>Mudri Francuz iz 18. stoljeća po imenu <strong>Jean Massieu</strong> zahvalnost je opisao kao 'sjećanje srca', što znači da sve što trebate jest podesiti se da to iskusite. Podignite pogled, udahnite i uhvatite život oko sebe. Što se češće sjetite 'progledati', to ćete više primijetiti i ponovno postati zahvalni na dobročinstvu koje vas okružuje, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-overcome-gratitude-fatigue" target="_blank">MBG</a>.</p>