Luka Modrić - Moja igra, autobiografija

Luka Modrić ušao je u nogometnu povijest kada je 2018. godine osvojio ono što nitko prije njega nije – sve četiri najprestižnije svjetske nagrade za najboljeg igrača svijeta u istoj godini – Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva, FIFA-in The Best, Nagradu UEFA-e i Ballon D’Or. Prije toga, kao kapetan i najbolji igrač odveo je Vatrene do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i učinio sve nas dijelom povijesti. Ovaj samozatajni igrač čiji je put od djetinjstva u izbjeglištvu do svjetskog nogometnog vrha bio popločan kontinuiranim sumnjama i nepovjerenjem, konačno je osvojenim trofejima s Realom i reprezentacijom doživio da mu ime bude upisano u panteonu pobjednika.

Poznat kao čovjek od malo riječi, u svojoj životnoj ispovijesti Luka po prvi put otkriva brojne nepoznate detalje iz svog djetinjstva, opisuje nogometne početke, razotkriva pozadinu svih ključnih trenutaka u Dinamu, Tottenhamu i Real Madridu, te donosi svoj osobni pogled na vrhunac svoje karijere – dramatičan put do spektakularnog finala u Rusiji. O čemu je razmišljao u prijelomnim utakmicama, o svom odnosu s ključnim igračima i trenerima, o osjećaju koji ga stalno goni na teren, ali i najvažnijim osobnim trenutcima, ljubavi, obitelji, gubitcima, doznajemo u priči čovjeka koji je došao do vrha s namjerom da na njemu ostane.

Promišljen razigravač, nogometni maestro, kako ga mnogi nazivaju, rođen sa žarom da se dokaže i vodi, odgojen skromno i radišno, s pravom dozom inata i vjere u sebe, Luka Modrić danas je simbol odlučnosti i ustrajnosti, a njegova životna priča inspiracija za sve koji je žele čuti. Kad ti kažu: nisi dobar, ti odšuti, primi, razradi i vrati se na teren odlučniji i snažniji da dokažeš kako nisu bili u pravu. Ali ne zbog njih, nego zbog sebe i igre same.

„Njegovo, s njegovim i naše, Svjetsko prvenstvo 2018. i povijesni pothvat, svjedoči nam i daje kapetana koji se na totalnom izmaku snaga, u posljednjim sekundama produžetaka, kroz preguste Ruse, probija u trku od centra do šesnaesterca, ne bi li poslao jasnu poruku – poruku potpunog davanja. Poruku pobjede i pristupa. Poruku vrijednosti. I ta je poruka prava zastava čovjeka Luke Modrića. […] Dvije ga riječi, vjerujem, najbolje opisuju: skromni genije.“ - Zvonimir Boban

„Kad analiziramo njegovu karijeru, pogotovo uzevši u obzir njegovu osobnu povijest i najranije djetinjstvo, on je dokaz da talent nadjačava mišiće. Luka Modrić sjajan je uzor svim mladim igračima, bez obzira na visinu, stas i snagu. Imam samo najljepše želje za čovjeka koji je pobijedio sve argumente vezane za tjelesnu građu tako što je pokazao da jednostavno zna igrati!“ - Sir Alex Ferguson

„Kad pročitate njegovu priču, razumjet ćete kako uspjeti u životu unatoč teškoćama i predrasudama na koje nailazite.“ - Gareth Bale

„Igrajući uz Luku vrlo sam rano shvatio o kakvom je nogometnom geniju riječ. U ovoj knjizi saznao sam više o mukotrpnom putu koji je moj veliki prijatelj morao prijeći kako bi došao do vrha. To mogu samo najjači.“ - Karim Benzema

„Luka je divan igrač, talentiran i odgovoran. U igri postaje bjelodano da je usto i velik čovjek jer uvijek stavlja ekipu na prvo mjesto. Pročitavši njegovu autobiografiju, jasnije mi je kako je uspio postati najbolji na svijetu, a i dalje ostati onaj isti skroman dečko.“ -Raphaël Varane

„Lukina životna i nogometna priča oduzima dah. Emocije su srž ove priče.“ - Marcelo

