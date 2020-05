'Zla maćeha je poderala naše slike s majkom ispred svih nas'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: NAJLJEPŠE POLICE ZA KNJIGE: NAĐI INSPIRACIJU ZA VLASTITO UREĐENJE

Suz Evasdaughter rođena je u siječnju 1952. kao drugo dijete farmera Arthura i njegove mlade supruge Betty. Odrastajući sa starijim bratom, koji se isto zvao Arthur, i mlađim bratom Nicky, njezino djetinjstvo isprva je bilo idilično.

- Živjeli smo u selu u sjevernom Yorkshireu, sa starijim sam bratom tražila jabuke po poljima i igrala se s mamom. Bila sam tako sigurna i sretna - rekla je Suz za Mirror.

Međutim, Suzina majka Betty, kada je dojila njenog mlađeg brata Nickyja otkrila je kvržicu u dojci. Nakon što joj je liječnik rekao da je to mastitis (upala dojke koja može pogoditi žene koje doje), obitelj se preselila u Huddersfield kako bi Arthur mogao dobiti bolji posao za uzdržavanje obitelji.

- Kad je Nicky imao dvije godine, mama me nije mogla niti dignuti niti se sa mnom igrati. U međuvremenu, drugi liječnik je potvrdio da je u pitanju rak koji je uznapredovao pa su je izložili radikalnoj operaciji. Ali već tad je bilo prekasno - rekla je Suz.

Majka Betty je ostala kod Suzine bake jer nije mogla upravljati svojim poslom i troje male djece, a Suzin otac Arthur poslao je djecu u dječji dom.

- Moja sjećanja iz tih vremena nisu baš bila sretna. Upala bih u probleme kada bi se smočila, čak nam nisu dozvolili ni da imamo neke nama drage stvari. Dobili smo njihovu odjeću, a meni nije bilo dozvoljeno ni da obučem prelijepu haljinu koju mi je majka poklonila - rekla je Suz.

Betty je od raka umrla kada je Suz imala šest godina. Nedugo nakon toga Suz i njena braća su dobili vodene kozice pa se od njih tražilo da napuste dječji dom.

Slijedili su mjeseci tuge. Suz je otišla živjeti u udomiteljsku obitelj, dok je njen otac uzeo dečke. Konačno, do 1959. godine, kada je Suz imala sedam godina, vratila se živjeti s ocem i braćom u novi dom u Huddersfieldu.

- To bi trebao biti san koji smo svi željeli kao obitelj. Sjećam se da sam gledala po svim sobama je li se mama negdje skrila, za svaki slučaj. Mame ne trebaju umrijeti, tada nisam ništa razumjela - rekla je Suz.

Arthur je nekoliko godina uspio raditi u tvornici traktora, a uz pomoć rodbine brinuo se za djecu. Kako je Suz bila starija, kao jedina djevojka, pomagala je kod pranja rublja, kupovine i kuhanja.

- Naravno da je bilo strašno seksističko, ali nisam imala ništa protiv. Te smo godine bili sretni. Tata mi je za taj Božić poklonio posebnu lutku koju sam obožavala - rekla je.

No život se zauvijek promijenio 1965. kada se otac Arthur oženio vrlo religioznom damom po imenu Muriel.

- Odmah je inzistirala da je zovemo 'mama' i mnogo je citirala Bibliju. Odmah nas je počela kontrolirati. Izgubili smo tatu preko noći - ispričala je Suz.

Njezin je život doma postajao sve jadniji. Tada je bila tinejdžerica kojoj je bilo zabranjeno nošenje suknji, bila je prisiljena nositi otrcanu odjeću, a njezini pop posteri otrgnuti su sa zidova.

Muriel je stavljala lokot na ormariće s hranom i poderala fotografije s majkom Betty ispred djece govoreći: 'Ne možeš živjeti u prošlosti.'

Šokantno je da je Suzin otac Arthur, umjesto da ih štiti, stao na stranu svoje žene.

Suz više nije smjela provoditi vrijeme sama s ocem, a Muriel je dala sve od sebe da podijeli djecu i uskrati im normalnu obiteljsku vezu koju su imali.

Nakon godinu dana braka, Muriel i Arthur dobili su dijete Edwarda kojeg su razmazili.

- U kući su bile dvije obitelji. Muriel, tata i Edward. Oni su sjedili su s jedne strane stola i jeli lijepu hranu, dok smo nas troje 'ostataka djece' sjedili s druge strane stola izgledajući kao otrcani radnici - rekla je Suz.

Muriel je opravdala tu tvrdnju govoreći kako su imali 'školske večere' te da ih je bilo preskupo hraniti. Nisu im bile dozvoljene niti nove cipele nakon što stare više nisu bile upotrebljive.

- Sada kao odrasla osoba vidim kako je i otac bio odgovoran za ovu okrutnost. Ali tada mi je trebalo da vjerujem da me voli jer ne bih mogla nastaviti dalje - rekla je Suz.

Nakon što je Muriel udarila Suz snažno u lice (zato što je šarala kredom na susjedovom pločniku), ona se zaklela kako će otići od kuće.

Unatoč tome što je bila vrhunska učenica, zaposlila se kao konobarica u hotelu u Yorkshireu s 15 godina. Zarađivala je svoj novac, 45 kuna tjedno, Suz je željela pobjeći od Muriel, iako to nije bila idealna situacija.

- Vlasnik hotela bio je Tom, perverznjak koji nas je tjerao da se skinemo do donjeg rublja dok bi nam on nanosio miris tako da 'lijepo mirišemo'. Bilo je to još uvijek bolje nego život kod kuće, ali očajno su mi nedostajala braća - rekla je Suz.

Nakon godinu dana, Suz, u tom trenutku udaljena od svoje obitelji, napustila je hotel i pronašla posao kao medicinska sestra, ali sa 17 godina odlučila se dalje obrazovati.

- Učila sam stalno, sve sate. S 18 godina ušla sam u školu za sestrinstvo u Keeleu. Susret s liječnicima tamo me potaknuo na dalje. Tako sam nastavila studirati englesku književnost, kao i raditi. Bilo je to kao da se moje mišljenje o sebi promijenilo i vjerovala sam da sam sposobna - rekla je Suz.

Suz nikada nije prestala voljeti svoju braću, a nakon što je napunila 20 godina, kada je i najmlađi brat Nicky bio već odrasla osoba, braća su ponovno obnovila svoju davno izgubljenu vezu.

- Nicky i Arthur došli su kod mene u London i imali smo malu zabavu. Pili smo koktele i cijelu noć razgovarali stisnuti na bračnom krevetu - rekla je Suz.

U kasnijem životu Suz je također stvorila vezu sa svojim polubratom Edwardom i drugim polubratom Normanom, za koga je kasnije saznala da je prvo Bettyno dijete.

Sa 25 godina 1977., Suz je primljena u Londonsku ekonomsku školu na studij filozofije, a zatim je kao pripravnik dobila mjesto u Ford Motor Company.

O svom životu napisala je i knjigu "Neželjena" koja je izašla 16. travnja ove godine.

