- Ljudi znaju doći na čišćenje nakita od plemenitih metala, jer primijete da je ono promijenilo boju ili djeluje pohabano. Nakit možemo čistiti mehanički i kemijski, imamo za to posebne tekućine i nakon toga djeluje kao da je nov. No, važno je znati da srebro ne reagira na svaku kožu isto, to ovisi i o kemiji kože – komentira Mario Nokaj, vlasnik zagrebačke art zlatarnice Lapidarium.

Ističe da je srebro osjetljivije, dok je zlato tvrđe, a i kvalitetnije, što ima više karata.

No, dodaje, među osjetljivim nakitom je onaj od bisera i koralja. Razna sredstva za čišćenje im čak mogu promijeniti i boju, odnosno oštetiti gornji sloj, ističe.

Kako očistiti bisere?

- Biseri se čiste mlakom vodom, blagim sapunom i nakon toga ih treba dobro osušiti krpom - tumači Nokaj.

- Biseri su često lijepljeni, pa se prilikom čišćenja ili krivog čuvanja ljepilo može rastopiti – dodaje zlatar Luigi Koci iz zagrebačke zlatarnice Koci. Podsjeća i na parfeme, koji mogu ostaviti trag na površini bisera, naročito ako ih konstantno sprejamo.

- Inače, biseri nisu nakit za konstantno nošenje, treba ih čuvati i vaditi u posebnim prigodama – zaključuje Koci.

Zlatari ističu da su biseri super osjetljivi i da njih najviše treba paziti.

Čišćenje zlatnog i srebrnog nakita

Abrazivna sredstva za čišćenje velika su opasnost za nakit od plemenitih metala, stoga je važno skinuti ga prilikom čišćenja prostora, upozoravaju zlatari.

- Čak im i neke paste za zube mogu naškoditi, na primjer one s granulama za izbjeljivanje zubi – dodaje Nokaj.

Koci podsjeća na kućno čišćenje sodom bikarbonom, uz koju će srebro zablistati.

Za zlatni i srebrni nakit tu su nježniji tekući sapuni i voda, koji će otopiti masnoće koje se nakupljaju na nakitu.

Zlatu se s vremenom može desiti da dobije tamniji ton, stoga je također bitno čuvati ga zaštićenog od vanjskih utjecaja.

Alkohol za dijamante

Dijamante možete osvježiti, ističe Nokaj, s malo alkohola koji će rastopiti masnoću te će kamen zablistati.

U čemu je najbolje čuvati nakit?

Zlatar Koci također kaže i da krivo čuvanje nakita može uništiti nakit, odnosno kamen u njegovom kućištu, naročito ako se radi o kukicama koje znaju zapinjati. U tome pomažu zlatari stručnjaci – mogu kamen smjestiti na mjesto, kako ne ni 'nestao'.

Treba znati i da čuvanje nakita na hrpi može prouzročiti oštećenje kamenja. Dijamanti su tvrdi, no safiri i smaragdi te ostalo poludrago kamenje ima nešto mekšu površinu, vrlo osjetljivu na okolinu.

Ako nemate baršunastu kutijicu za nakit, možete se poslužiti plastičnim kutijicama.

- Pošto srebro reagira na kisik, predlažem male plastične kutijice, kako bi nakit bio što bolje izoliran od zraka. Time će sporije tamniti, odnosno oksidirati – komentira Koci.

Za skuplje komade isplati se uložiti u kutijice, naročito ako se radi o naslijeđenom nakitu ili onome koji rijetko nosimo.