Pas, naravno, \u017eeli pojesti poslasticu, ali istovremeno ne \u017eeli upasti u nevolju. Stoga se dosjetio kako dosko\u010diti problemu. U trenutku je dohvatio poslasticu sa stola i pojeo je, a zatim slijedi genijalan dio.

Ljubimac odlazi do ladice u kojoj vlasnik \u010duva poslastice, otvara je i izvla\u010di jo\u0161 jedan kola\u010di\u0107. Pritom se sjetio za sobom zatvoriti ladicu.

Lukavi psi\u0107 potom na stol vra\u0107a novu poslasticu, a zatim sjeda kao da se ni\u0161ta nije dogodilo i \u010deka povratak vlasnika.

On se vra\u0107a i nema pojma \u0161to je njegov ljubimac u\u010dinio. Na stolu vidi netaknutu poslasticu i ponosan \u0161to se njegov ljubimac pristojno pona\u0161ao mazi ga i nudi tom poslasticom. Savr\u0161en zlo\u010din.

Cini\u010dni promatra\u010di \u0107e re\u0107i da je rije\u010d o triku te da je vlasnik svog ljubimca nau\u010dio da to u\u010dini, no ako je to istina, onda je trik jo\u0161 impresivniji. Zamislite, nau\u010dio je psa da otvori i zatvori ladicu i uzme drugu poslasticu a da je pritom ne pojede, kao ni bilo koji drugi kola\u010di\u0107 koji ondje dr\u017ei.