Zna li se generacija Z obući: Zar su široke traperice i topovi nova večernja uniforma mladih?

Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži fotografija skupine mladih djevojaka odjevenih gotovo identično, odnosno u široke, svijetle traperice i jednostavne, jednobojne topove. Iako je mnoge zaintrigiralo njihovo gotovo uniformirano odijevanje, zapravo se radi o jasnom modnom obrascu koji obilježava današnju generaciju Z, djevojke koje su ovih godina stasale u tinejdžerice koje izlaze van te koje u prvi plan stavljaju udobnost i jednostavnost.

Naravno, sve to posljedica je društvenog konteksta i raznih utjecaja. Naime, stil Z starijih teen cura oslanja se na minimalizam 90-ih, trend koji se savršeno poklopio s njihovim ulaskom u svijet mode i izlazaka.

Danas taj look viđamo posvuda, na TikToku, na ulicama gradova, pa i kod nas. To nije slučajno, jer mlade djevojke instinktivno biraju jednostavne, funkcionalne komade koji ne ograničavaju, već dopuštaju kretanje, izražavanje i lakoću življenja.

Vjerojatno je na sve to utjecala i pandemija jer kad su one kretale u svijet trendova, svijet je nosio samo – dosadne trenirke. Vizualno su tražile neki utjecaj, stasale su u tragačice za stilom koji će obilježiti njihovo odrastanje i ulazak u društvo, krenule u istraživanje identiteta. A sve što su vidjele bile su trenirke. Stoga u tom kontekstu i traperice djeluju kao večernji modni komad, jer on je za - van.

Dakle, dobar dio toga je stvar percepcije i kulturološkog obrasca. Istina, i glazbenici na njih utječu, no klinci danas slušaju raznu glazbu, njihove Spotify liste imaju svega i svačega, stoga odjeća ne otkriva nužno glazbeni ukus.





Naravno, odjeća je više od materijala, ona je komunikacija te ima snažnu društvenu funkciju. Stil kojim se priklanjaju, postaje svojevrsna uniforma pripadnosti, način da komuniciraju vrijednosti svog „plemena“, grupe kojoj žele pripadati.

I mi odrasli također odjećom komuniciramo pripadnost, no mladi se tek trebaju pozicionirati i njima je zato način odijevanja izuzetno važan. U tinejdžerskim godinama, kada se identitet tek oblikuje, a društvena potvrda traži, izgled i modni izbori igraju ključnu ulogu.

Mladi ljudi intuitivno kopiraju jedni druge, ne zato što žele biti isti, već zato što u toj sličnosti pronalaze sigurnost, prihvaćenost i potvrdu. To znači da poštuju svoju ekipu, da su dio nje, pa i da su zajedno na neki način snažniji.

Također im je bitno da ne budu poput svojih roditelja, odnosno generacije iznad. Bitno je napraviti jasnu vizualnu distancu, a ovi su svi parametri iznjedrili trend koji vidimo.

No, za razliku od prijašnjih desetljeća, kada su trendovi bili jasnije definirani i prostorno ograničeni, današnja generacija odrasta u digitalnom svijetu bez granica.

Novo vrijeme ima jednu bitnu komponentu, a to je odrastanje s jednostavnim, spontanim praćenjem globalnih fenomena i trendova.

Bilo da su iz Zagreba, New Yorka ili Berlina, mlade djevojke na TikToku gledaju iste modne influencere i vrlo brzo usvajaju identične obrasce. Stil nije više lokalni fenomen, već je globalni, digitalni i stalno dostupan. Zbog toga nije neobično što ih svuda oko nas viđamo u gotovo istim kombinacijama.

Upravo zato svijetle široke traperice, jednostavan top, lagano šminkanje i „easy-going“ stav postaju njihova večernja formula. Naime, ona spaja sve što im je važno: udobnost, trendovsku osviještenost, grupnu pripadnost i dozu individualne interpretacije.

I dok se starije generacije možda pitaju gdje je nestala ideja “sređivanja za van”, Gen Z jasno pokazuje da se iza ove opuštene estetike krije više od puke ležernosti, to je moda kao ogledalo generacijskog identiteta, oblik izražavanja koji ne traži potvrdu kroz ekskluzivne brendove, već kroz stil koji “govori” zajedničkim jezikom generacije odrasle online.