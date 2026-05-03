Simptomi bubrežnog kamenca: Ovo su uzroci i načini liječenja

Bubrežni kamenci su tvrde, sitne mase ili kristali koji se mogu formirati unutar bubrega. Nastaju iz minerala i soli koji su otopljeni u mokraći, osobito ako ne unosite dovoljno tekućine. Liječnici ih mogu nazivati i renalni kamenci, nefrolitijaza ili urolitijaza
KAKO IZGLEDAJU ? Mogu biti mali poput zrna soli ili veliki poput zrna kukuruza. Obično su smeđe ili žućkaste boje, a mogu imati glatku ili hrapavu površinu.
KOD KOGA SE POJAVLJUJU? Bubrežni kamenci su česti kod odraslih i njihova učestalost raste. Otprilike jedna od 11 odraslih osoba u SAD-u imat će kamenac u nekom trenutku života. Osobe muškog spola imaju otprilike dvostruko veći rizik, osobito u dobi između 30 i 40 godina.
PONEKAD BEZ SIMPTOMA. Moguće je imati bubrežne kamence bez ikakvih simptoma. Ako su dovoljno mali, mogu proći kroz mokraćni sustav bez zadržavanja i bez znakova bolesti. Simptomi se najčešće pojavljuju tek kada se kamen pomakne u mokraćovod (cijev koja povezuje bubreg i mokraćni mjehur).
KAKO SE OSJEĆA BOL? Najčešći simptom je oštra bol u boku, između donjih rebara i kuka, na strani gdje se nalazi kamenac. Bol se može širiti u donji dio leđa, trbuh ili prepone. Ova bol naziva se bubrežna kolika i može biti blaga ili izrazito jaka, često dolazi u valovima. Može se javiti i bolno mokrenje ako se kamen pomakne prema mokraćnoj cijevi.
OSTALI SIMPTOMI .Uključuju: zamućenu, pjenušavu ili obojenu mokraću (ružičastu, crvenu ili smeđu), prisutnost kristala u mokraći, čestu ili hitnu potrebu za mokrenjem, neugodan miris mokraće, peckanje pri mokrenju, smanjenu količinu mokraće, mučninu i povraćanje, povišenu temperaturu i zimicu.
KADA SE JAVITI LIJEČNIKU?
Ako imate jaku bol, potrebno je potražiti hitnu pomoć. Također se javite liječniku ako imate: mučninu i povraćanje uz bol, temperaturu i zimicu, znakove infekcije (krv u mokraći, zamućena ili neugodno mirisna mokraća, otežano mokrenje).
DOBRO JE ZNATI! Bubrežni kamenci nastaju kada u mokraći postoji visoka razina određenih minerala i soli, kao što su: kalcij, oksalat, fosfor, mokraćna kiselina. Također se mogu razviti ako u mokraći nema dovoljno tvari koje sprječavaju stvaranje kristala. Nastanak kamenaca može trajati mjesecima ili godinama.
RIZIČNI ČIMBENICI UKLJUČUJU: dehidraciju (tamna i koncentrirana mokraća znak je nedovoljnog unosa tekućine), prehranu bogatu solju, proteinima i oksalatima
određene bolesti poput: upalnih bolesti crijeva (npr. ulcerozni kolitis, Crohnova bolest), bolesti paratireoidne žlijezde, bubrežne tubularne acidoze, genetske poremećaje (npr. cistinurija), operacije želuca ili crijeva, cističnu fibrozu, dijabetes, visoki krvni tlak i giht, pretilost, trudnoću, obiteljsku povijest bubrežnih kamenaca...
OPREZNO! Lijekovi i dodaci prehrani koji mogu povećati rizik: diuretici, lijekovi protiv napadaja i migrene, antacidi s kalcijem, dodaci vitamina C i kalcija.
Postoji nekoliko vrsta, ovisno o njihovom sastavu:
Kalcijevi kamenci – najčešći (oko 80%), najčešće kalcij-oksalatni,
Kamenac mokraćne kiseline – 5–10%, češći kod kiselije mokraće,
Struvitni kamenci – povezani s infekcijama mokraćnog sustava,
Cistinski kamenci – rijetki, genetski uzrokovani
KAKO SE DIJAGNOSTICIRAJU? Liječnik će prvo uzeti anamnezu i obaviti fizički pregled. Zatim može preporučiti:
krvne pretrage – za razinu minerala i funkciju bubrega, analizu mokraće – za otkrivanje kristala, bakterija ili krvi, analizu izbačenog kamenca – kako bi se utvrdio njegov sastav...
OVO SU SLIKOVNE METODE - rendgen (KUB), CT (najprecizniji), ultrazvuk (osobito u trudnoći).
LIJEČENJE: Manji kamenci (oko 80%) prolaze sami: povećan unos tekućine, lijekovi protiv bolova, lijekovi za opuštanje mokraćovoda... Manji kamenci mogu proći za 1–2 tjedna, dok veći mogu trajati i do 3 tjedna ili dulje.
LIJEČENJE: Veći kamenci zahtijevaju zahvat: razbijanje udarnim valovima (litotripsija), endoskopsko uklanjanje, kirurški zahvat u težim slučajevima. Najvažnija mjera je unos dovoljno tekućine – najmanje 8 čaša vode dnevno. Mokraća bi trebala biti svijetložuta. Ostale preporuke: smanjiti unos soli, ograničiti hranu bogatu oksalatima, umjereno konzumirati proteine, smanjiti unos šećera, unositi dovoljno kalcija kroz hranu (ne dodatke)...
Preporučuje se i dijeta koja uključuje voće, povrće i cjelovite žitarice.
U nekim slučajevima liječnik može propisati lijekove za sprječavanje ponovnog nastanka kamenaca.
Ako se ne liječe, bubrežni kamenci mogu dovesti do: nakupljanja mokraće u bubregu (hidronefroza), infekcije bubrega, oštećenja bubrega, učestalih infekcija mokraćnog sustava
kronične bolesti bubrega...
Bubrežni kamenci su česta, ali potencijalno vrlo bolna pojava. Iako često prolaze sami, u nekim slučajevima zahtijevaju medicinsku intervenciju. Dobra hidratacija i pravilna prehrana ključni su za prevenciju i očuvanje zdravlja bubrega.
