Znakovi da si sabotirate intimni život i kako to odmah popraviti

Prehrana bogata šećerom izaziva skokove i padove inzulina, što uzrokuje umor, razdražljivost i iscrpljenost – sve su to faktori koji nimalo ne pomažu želji ili fizičkoj povezanosti u krevetu. Osim toga, prehrana siromašna hranjivim tvarima uskraćuje tijelu važne vitamine i minerale poput magnezija i cinka, koji su izravno povezani sa spolnom funkcijom. Zato je bolje prijeći na prehranu bogatu zdravim mastima (poput orašastih plodova, masne ribe i avokada) te voćem i povrćem punim antioksidansa, jer to potiče stvaranje hormona i smanjuje nadutost. Također, nemasni proteini poput jaja, leće i grčkog jogurta potiču bolju cirkulaciju u području zdjelice, što može povećati osjetljivost i uzbuđenje. | Foto: 123RF