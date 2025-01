Znakovi da ste osjetljiva osoba

Visoka senzibilnost nije klinička dijagnoza, već se smatra osobinom ličnosti. Prema Američkoj psihološkoj udruzi, visoka senzibilnost povezana je s izraženom osjetljivošću na suptilne podražaje te sklonošću brzom preopterećenju vanjskim utjecajima. Ovaj pojam, koji je uvela psihologinja Elaine Aron sredinom 1990-ih, obuhvaća između 15 i 20 posto populacije.

Foto: Dreamstime

Osobe s visokom senzibilnošću (HSP - Highly Sensitive Person) karakterizira osobina poznata kao senzorno-procesna osjetljivost (SPS). To uključuje izraženu emocionalnu osjetljivost, pojačanu reaktivnost na unutarnje i vanjske podražaje (poput svjetlosti, buke i boli) te bogat unutarnji život. Većina HSP-ova su introverti (oko 70%), ali ne svi.

Dr. Lalitaa Suglani, klinička psihologinja iz Birminghama, autorica knjige "High-Functioning Anxiety: A 5-step Guide To Calming The Inner Panic and Thriving" te popularna autorica na društvenim mrežama, nedavno je podijelila listu od 10 znakova koji upućuju na to da ste visokosenzibilna osoba:

Potreba za redovitim vremenom za sebe.

Intenzivna reakcija na kritiku.

Lako preopterećenje vanjskim podražajima.

Bogata unutarnja mašta i imaginacija.

Snažna intuicija i "osjećaj u trbuhu".

Duboka empatija i suosjećanje.

Povišene emocionalne reakcije.

Osjetljivost na buku, svjetlost ili teksture.

Nelagoda zbog nasilnih ili negativnih medijskih sadržaja.

Osjećaj nelagode u gužvama ili prenapučenim prostorima.

Prednosti visoke senzibilnosti

Dr. Julie Smith, također klinička psihologinja, napominje da visokosenzibilne osobe često imaju izraženu savjesnost, sposobnost dubokog koncentriranja te vještinu obrade informacija na dubljoj razini.

Osim toga, mogu biti izvrsne u zadacima koji zahtijevaju preciznost i brzinu, kao i u prepoznavanju pogrešaka. Ove osobe često razvijaju snažnu samosvijest i sposobnost refleksije o vlastitom razmišljanju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Međutim, visoka senzibilnost može donijeti i izazove, poput preplavljenosti promjenama, poteškoća s izvedbom pred drugima zbog nervoze ili osjećaja iscrpljenosti u prenapučenim okruženjima.

Što znači biti visokosenzibilna osoba?

Ako se pronalazite u ovim opisima, možda je vrijeme da prihvatite i bolje razumijete svoju senzibilnost. Kao što Dr. Suglani ističe: "Ove godine, prigrlite svoju senzibilnost i naučite kako je bolje razumjeti – to je ključ vašeg uspjeha i sreće.", piše Daily Mail.