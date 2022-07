Znakovi da veza ima budućnost: Partner je zadovoljan sobom i prihvaća kada mu kažete - 'ne'

Kada je riječ o romantičnim vezama, bez obzira jesu li one čvrste i dugotrajne ili su još u ranoj fazi, partneri će možda i nesvjesno tražiti tzv. crvene zastavice. Riječ je o upozorenjima koja signaliziraju da nešto nije u redu.

U kontekstu romantičnih veza ta se tema često pojavljuje jer je važno na vrijeme uočiti ta upozorenja, a nikako ih ne treba zanemariti. I dok o tim zastavicama svakako valja voditi računa, imajte na umu i tzv. zelene zastavice koje će istaknuti pozitivne osobine trenutačnog ili potencijalnog partnera.

To ne znači da morate ignorirati ili opravdavati loše ponašanje zbog nekoliko naizgled dobrih osobina, nego cijeniti najbolje od onoga što jesu i odrediti zadovoljavaju li vaše osnovne potrebe u vezi. Primjerice, osjećate li se sigurno, privlačno i prihvaćeno.

U članku za Well+Good, Natalie Arroyo Camacho razgovarala je sa stručnjakom za odnose i terapeutom koji je istaknuo koje zelene zastavice valja uvijek prepoznati kod partnera.

1. Dobro poznaju sebe i zadovoljni su sobom

To obično znači da čovjek zna što mu je potrebno u romantičnoj vezi, te je spreman biti otvoren i iskren u razgovorima s vama i drugim ljudima. Prema stručnjakinji za odnose Laurel House, jedan od pokazatelja je i činjenica koliko netko brine o sebi. Redovita tjelovježba i zdrava prehrana pokazuju da je riječ o predanom pojedincu koji ima prioritete.

2. Poštuju vaš odgovor "ne"

- To je velika stvar. Za vaše 'ne' nije potrebno objašnjenje i nema daljnjih pregovora, rekla je licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Jacqueline Mendez.

To znači da za partnera fokus nije samo na vašem fizičkom odnosu. Naravno, fizička strana romantične veze je važna, ali ako je to nečija glavna ili jedina briga i fokus, govorimo o crvenoj zastavici. No ako je netko zainteresiran za vas i zanima ga svaki vaš aspekt, a ne samo pitanje što mogu dobiti u takvom odnosu, onda je definitivno riječ o zelenoj zastavici, piše Lifehacker.

