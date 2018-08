Znakovi koji najčešće prevare partnera - i odlično to skrivaju

1. Ovan

Ovnom vlada Mars, planet akcije, agresije i seksualnosti. Uz to, Ovan je znak koji će najvjerojatnije varati bez razmišljanja.

- Njihovi impulsi i želje su često u sukobu s njihovom intelektualnom prosudbom. Ovan se brzo zasiti svojim romantičnim partnerima, a oni koji su relativno nedavno bili novi i uzbudljivi, mogu jako brzo dosaditi i tad Ovan počinje tražiti nekog novog tko će potaknuti njihov interes - objašnjava astrologinja Amy Tripp za Bustle.

Kada pričamo o varanju i skrivanju, Ovnovi će to zasigurno isprobati, ali će to jako teško prikriti.

- Oni imaju tendenciju da budu previše hitri i nestrpljivi, što ih može dovesti do velikih pogrešaka - kaže Tripp.

Ovan nikad neće sam od sebe priznati da je prevario partnera ili da ga vara, samo suočen s dokazima će sve priznati jer je svjestan da nema natrag.

Foto: Dreamstime

2. Blizanci

Od svih horoskopskih znakova Blizanci su znak koji najčešće vara svoje partnere. Ipak ih simbolizira blizanačka dualnost, kako u njihovom karakteru, tako i u životu.

- Oni su društveni leptiri koji tijekom svakog dana uživaju u sitnim druženjima i čavrljanju na poslu, na stanici, gdje god stignu i to ih jako ispunjava - objašnjava Tripp.

- Blizanci imaju potrebu sve imati barem dva komada, stvari, ljudi, doživljaja, čiji cilj je zadovoljiti njihove dvije strane - emotivnu i mentalnu. Budući da su tako često okruženi različitim ljudima, imaju jako "slobodnu" definiciju veze i partnerstva - objašnjava Tripp njihovu potrebu za varanjem.

Iako to ne rade s namjerom, prevara se Blizancima jednostavno dogodi. Ako se to dogodi, Blizanci će naći način da sakriju sve dokaze svojih aktivnosti i izbjegnu tu temu s partnerom. A ako ih se ulovi u činu, vrlo vjerojatno će podilaziti partneru i reći mu što god želi čuti... Ali gorka istina je da će to ponoviti - zaključuje Tripp.

Foto: Dreamstime

3. Vaga

- Unatoč tome što je u pitanju još jedno izrazito društveno biće, Vage su ljubavnici i pacifisti. Njih simboliziraju vage i mjerila, tako da je za njih ravnoteža jako važna - kaže astrologinja Cindy Mckean.

Iako ljudi rođeni u ovom znaku nisu skloni preljubu, napravit će to kako bi se osjećali bolje, kako bi osjetili da su i dalje poželjni ili zato da ispune prazninu zbog toga što su u lošoj vezi. Znaju pokušati obnoviti vezu sa starim ljubavima.

- Vage, za razliku od Škorpiona i Blizanaca nisu toliko vične varanju pa će njihovom zavođenju ili flertovima često svjedočiti prijatelji ili poznanici, koji će u većini slučajeva njihovu aferu i odati - Dodaje Mckean.

Kad ih partner pita za aferu u početku će pokušati sve zanijekati, ali ako osjete da više nemaju izgovora ili da partner ima suviše jake dokaze, priznat će.

- Ako i prevare, Vage će na kraju biti iskrene i priznati što su sve napravile. Puno puta Vage nemaju namjeru varati, njima se to događa zbog njihove flertujuće prirode. Zato, ako je vaša Vaga zadovoljna i osjeća se poželjno, imat će oči samo za vas, a vi ćete imati vjernog partnera - zaključuje Mckean.

Foto: themoviedb.org

4. Škorpion

- Inače je Škorpion jedan od najodanijih znakova, ali ako prevare napravit će apsolutno sve da to sakriju. To je najviše iz razloga što im je u prirodi imati tajne. Kod Škorpiona varanje partnera ima puno dublje značenje od samog flerta. Iako ne postoji razlog koji opravdava prevaru, kod Škorpiona će se to dogoditi ako je dubinski nesretan ili ne osjeća povezanost sa svojim partnerom - objašnjava Mckean.

Uz nezadovoljstvo, Škorpiona vodi i želja da posjeduju. Bio u pitanju odnos s nekim novim ili nešto materijalno, sve će napraviti da do toga dođu. To uključuje i laganje te manipuliranje, ako je potrebno.

Škorpionom vlada Pluton, planet misterioznog i svega što je skriveno, pa kad je u pitanju varanje, Škorpioni su jako vješti u skrivanju svojih aktivnosti. Jedan od glavnih razloga tome je želja da ništa od njihovih radnji, koje bi društvo osuđivalo, ne izađe na vidjelo.

Dobra stvar je da je Škorpionu jako bitno povjerenje i odanost u vezi, pa ako ih partner ulovi u varanju, postoji velika šansa da to više nikad neće učiniti Ali, jako su fokusirani na seksualni odnos i on im je mjerilo koliko je veza uspješna.

- Obično varanju kod Škorpiona prethodi neka krizna situacija u životu, a nakon što je afera gotova i Škorpion prođe to loše razdoblje, nastavlja život obnovljene energije i strasti, baš poput feniksa - objašnjava Tripp.

Foto: Dreamstime

5. Ribe

Ribe, poput Blizanaca i Vage, su još jedan podvojen znak. Kad pogledate sliku koja simbolizira Ribe, vidjet ćete dvije ribe koje plivaju u suprotnim smjerovima.

- Privučene su polaritetima u životu, a u vezi ih uvijek privlači suprotno od onog što imaju. Uvijek im se čini da je drugima bolje i da načini kako druge veze oko njih funkcioniraju su bolji pa stalno imaju osjećaj da je s drugim ljudima bolje - objašnjava Mckean.

Iako će Ribe uživati u aferi, jer će izabrati nekoga tko je potpuno drugačiji od njihovog partnera, smetat će im činjenica što varaju. Ako nisu zadovoljni svojom vezom počet će živjeti iluziju, dio koje je i sama afera. Budući da nisu konfliktne, aferu će skrivati na sve moguće načine u želji da nikad ne moraju proći "razgovor" sa svojim partnerom.

- Dobra vijest je da Ribe nisu sklone varanju, pa dok god u vezi osjećaju empatiju i ljubav svojeg partnera, Ribe će biti vjerne - kaže Mckean.