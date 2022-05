Znakovi Zodijaka koji će zbog napredovanja u karijeri zavesti svog šefa, čak i ako su braku

Škorpion

Neki Škorpioni vjeruju da će im supružnik dati onoliko šansi koliko im je potrebno usprkos njihovoj nevjeri ili indiskreciji. Pretpostavljaju da će ih uvijek čekati mjesto pored partnera pa djeluju brzo i opušteno kada je u pitanju odanost. Veoma su ambiciozni i učinit će sve da napreduju u karijeri, bilo da se radi o zavođenju ili podmetanju.

Lav

Pripadnici ovog horoskopskog znaka imaju starinski pogled na brak i dugoročne veze. Lavovi sebe vide kao opskrbljivača za svog partnera i često bi željeli da njihov supružnik stoji kod kuće i brine o djeci.

Iako rado brinu o partneru, glavni cilj im je zarada velike plaće. Ako osjećaju potrebu da zavedu svog šefa, neće puno oklijevati prije nego što se bace na posao.

Jarac

Jarci više vole pametan nego težak posao. Kada se ukaže potreba, razmišljat će izvan okvira i unatoč tome što vole svoje partnere, možda će se odlučiti za aferu sa svojim nadređenim u uredu.

U njihovim očima to predstavlja brži put do vlastite promocije i shvaćaju da ih to može koštati ljubavi i veze, piše Pinkvilla.

Strijelac

Ovaj horoskopski znak ima tendenciju graditi iskrene odnose u svom osobnom životu. Profesionalno su Strijelci izuzetno dobri i igrali bi na kartu moći na poslu kako bi bili u prvom planu.

To bi moglo uključivati ​​i flertovanje na poslu. Jedino što se oni ne bi skrivali i svom partneru bi rekli istinu, pa čak i podnosili gnjev svojih supružnika.

