1. Strijelac

Ljudi rođeni u ovom znaku su najveći idealisti Zodijaka, ali skloni su mračnim i hladnim stvarima - možda zato što su rođeni tijekom zime. Nađe li se u istoj prostoriji više pripadnika ovog znaka, ne samo da će se dobro slagati, već će vrlo brzo pronaći zajedničke mračne teme i interese.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Vaga

Ljudi rođeni u znaku Vage su vrlo kreativni i ljubazni pa svoju mračnu stranu mogu dobro skrivati. Vole užurbanost koja proizlazi iz straha i estetiku mitskih čudovišta. No bez obzira na to, našli su se na vrhu znakova s najmračnijim umom Zodijaka. Mračnija od Vage je jedino prostorija puna ljudi rođenih u znaku Strijelca, no Vaga bi u taj prostor ušla veselo s 'ubojitim', šarmantnim smiješkom na licu.

3. Jarac

Simbol ovog znaka izgleda tako da ga neki povezuju sa 'vražjim' stvarima. Iako, ima u tome neke istine jer se tu radi o pojedincima vrlo izraženih mračnih sklonosti. Na primjer, zabave na tematiku vampira i čudovišta su im sasvim ok. U takvim ulogama se osjećaju kao kod kuće.

4. Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju osobnost koja njihovu mračnu stranu vodi na jednu sasvim novu razinu. Oni nisu mračni sanjari poput drugih znakova, već su skloni osjećaj samosažaljenja pretvoriti u nešto mračno i zaglibiti u tome. Ponekad se može činiti kao da uživaju u vlastitom mrzovoljnom stavu.

5. Škorpion

Ljudi rođeni u znaku Škorpiona često znaju biti mračnog raspoloženja, a ta tama uglavnom je povezana s egom i željom za pobjedom. Skloni su samovanju i vole se organizirati tako da mogu predvidjeti neke stvari, poput toga je li im netko podmetnuo kakvu zamku. Kad nešto žele, postaju vrlo opsjednuti time, mračni, pa čak i ako se radi o osobi koja im se sviđa.

6. Djevica

Mračna strana Djevice korijen vuče iz sklonosti analiziranju, ima sposobnost shvatiti puno toga, no to je nešto čime si može uništiti život. Tama kojom ljudi rođeni u ovom znaku mogu biti obavijeni ponekad kao da nema kraja. Ukoliko im nešto jako smeta, znaju postati nemilosrdni.

7. Vodenjak

Ljudi rođeni u ovom znaku skloni su kriomice prosuđivati druge. Znaju biti ljubomorni, a to je ono što aktivira njihovu mračnu stranu. Natjecateljski su raspoloženi i skloni su pasivno - agresivnom ponašanju. Ipak, iako im se po glavi znaju vrtjeti kojekakve mračne stvari, to će zadržati za sebe.

8. Blizanci

Za razliku od Vodenjaka, Blizanci nemaju problema sa iskazivanjem mračnih misli, oni svoje raspoloženje otvoreno pokazuju svima, bilo ono dobro ili loše. Ponekad imaju problema s kontrolom bijesa. Ipak, njih se ne može okarakterizirati kao duboko mračne ljude, no istina je da često mijenjaju raspoloženje i znaju biti razdražljivi. Njihove promjene raspoloženja mogu biti zarazne, odnosno širiti se na ljude kojima su okruženi.

9. Ribe

Konstantna uloga žrtve i potreba da ih ljudi žale što više je moguće je ono što Ribe čini mračnim pojedincima. One ponekad kao da puno energije i vremena troše na promatranje koliko ih netko žali, je li to dovoljno ili bi ih trebao sažalijevati još više. Inače, Ribe nisu pretjerano maštovite kad su crne misli u pitanju, ali jako su dobre u stavljanju sebe u središte pozornosti.

10. Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku znaju biti simpatični u pokušajima da budu mračni, jer vrlo brzo shvate da mogu postići daleko više toga opuštenijim i veselijim stavom. Nad ovim znakom vlada Mars koji se povezuje s ratom. Zbog toga, iako vole svjetlost, pripadnici ovog znaka ne odbacuju ideje o velikim, krvavim bitkama.

11. Lav

Lavovi se čine kao da ne mogu živjeti bez svjetla reflektora uperenih u njih konstantno. Oni se jednostavno pune pozitivnom energijom kad su u centru pažnje. Ne podnose sporedne uloge u životu, već žude za svjetlošću, odobravanjem, priznanjem... Teško ćete naići na pripadnika ovog znaka odjevenog u crno u društvu 'mračnjaka'.

12. Rak

Ljudi rođeni u ovom znaku boje se tame i vrlo su orijentirani domu i obitelji. Vole biti kod kuće. Oni kao da u sebi nemaju svjetlosti pa se vole okružiti pozitivnim ljudima. Mjesec na nebu ponekad doživljavaju kao Sunce dok uživaju u njegovoj svjetlosti. U biti, bili bi najsretniji da mrak uopće ne postoji, prenosi Atma.