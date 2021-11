Tijekom stoljeća, ljudi su postajali sve viši, a sada znanstvenici misle da imaju odgovor na pitanje zašto je to tako. Naime, taj fenomen se objašnjava senzorom u mozgu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladić visok dva metra dijeli probleme koje ima sa svojom visinom

Otkriće britanskih znanstvenika moglo bi potaknuti razvoj novih lijekova koji bi pomogli ljudima s usporenim rastom i povećali im mišićnu masu. Kroz povijest, kako se zdravlje ishrane poboljšavalo, tako se povećavao i potencijal ljudi.

U Velikoj Britaniji prosječna visina porasla je za 10 cm tijekom 20. stoljeća, a u drugim zemljama bila je 20 cm. U Južnoj Koreji je prosječna visina porasla kako je područje postajalo sve razvijenije i manje financijski siromašno – naravno, to je imalo ulogu u tome da nacija postane viša.

Odavno je poznato da bolja prehrana znači da ljudi brže rastu. U dijelovima svijeta s manje imućnim razvojem, ljudi nisu puno narasli. Također, već je otprije bilo poznato da signali iz hrane dopiru do dijela mozga koji se zove hipotalamus. Taj dio mozga može potaknuti rast, a sada je pronađen moždani receptor odgovoran za to.

Studija, objavljena u časopisu Nature, identificirala je receptor MC3R koji povezuje hranu, spolni razvoj i rast. Istraživanje su proveli Sveučilište Cambridge, Sveučilište Queen Mary u Londonu, Sveučilište Bristol, Sveučilište Michigan i Sveučilište Vanderbilt.

Profesor Sir Stephen O'Rahilly, autor studije s Cambridgea, kaže: 'To govori tijelu da smo dobro i da imamo dovoljno hrane te da zbog toga onda možemo brže rasti, ući u pubertet i imati puno djece. To nije samo čarolija - imamo potpuni dijagram ožičenja kako se to događa'.

Isto tako, znanstvenici su otkrili da kada ovaj receptor ne funkcionira optimalno, ljudi mogu biti niži i kasnije ući u pubertet.

Koristeći genetski sastav 500.000 dobrovoljaca, potvrđeno je da su djeca s genskim mutacijama koje utječu na moždane receptore bila niža i lakša od ostalih. To otkriva da receptor utječe na ljude u ranoj fazi rasta.

Istraživački tim pronašao je jednu osobu s rijetkim mutacijama u obje kopije gena za MC3R - ova je osoba bila vrlo niska i ušla je pubertet tek nakon što je navršila 20 godina.

Znanstvenici su također analizirali miševe kako bi vidjeli javlja li se isti problem i kod životinja. Na kraju je potvrđeno da ovo otkriće ipak ne vrijedi samo za ljude.

Vjeruje se da bi ovo istraživanje moglo pomoći djeci sa otežanim rastom i odgođenim pubertetom, kao i onima koji imaju kronične bolesti koje dovode do slabljenja mišića.

- Buduća istraživanja trebala bi istražiti mogu li lijekovi koji selektivno aktiviraju MC3R pomoći u preusmjeravanju kalorija u mišiće i druga mršava tkiva, a sve s ciljem poboljšanja fizičke funkcionalnosti takvih pacijenata - rekao je profesor O'Rahilly, piše Metro.