Znanstvenici potvrdili: Božićna glazba ima loš utjecaj na psihu

Ako vam se čini da vas gdje god krenuli prate božićne pjesme, niste jedini - taj je fenomen primijetio i digitalni glazbeni servis Spotify koji je izvijestio kako su najčešće puštani hitovi u posljednja dva mjeseca bili "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" Michaela Bubléa i "All I Want for Christmas is You" Mariah Carey.

Čak i ako stvarno volite spomenute božićne klasike, ponekad vam vjerojatno izgleda kao da traju beskrajno - i da se stalno iznova reproducira ista melodija i iste riječi.

Klinička psihologinja Linda Blair rekla je za Insider da božićna glazba upravo zbog toga može i mentalno iscrpiti, a njeno neprestano ponavljanje na nas ima i psihološki utjecaj.

Foto: Deagreez

Za početak, takva blagdanska glazba, kaže ona, može izazivati nostalgiju, zbog čega ćemo prije osjetiti čari Božića i blagdanski duh.- no to vrijedi za melodije koje čujemo nekoliko puta - a kad se približimo tome da smo pjesmu poslušali već nekoliko tisuća puta, razni nam "Zvončići" itekako mogu dosaditi, pa čak i učiniti da se osjećamo nelagodno.

To se događa, kažu znanstvenici, jer nam mozak postane prezasićen istom glazbom, pa na nju negativno reagira - ako ste npr. tijekom blagdana već ionako brinuli zbog novca, posla ili posjete obitelji, stalni će 'napad' veselih blagdanskih melodija taj stres pojačati umjesto da ga olakša - što izravno može ometati i produktivnost ljudi na radnim mjestima i iritirati kupce po trgovinama. Tako je i potrošačka studija iz 2011. pokazala da se 23 posto Amerikanaca zapravo - užasava božićne glazbe.

Foto: Dreamstime

No kako se može postići ravnoteža, da umjereno uživamo u glazbi i da nas ista ne izludi? Sa češćim mijenjanjem pjesama i kontroliranje glasnoće, tvrde znanstvenici - jer ponavljanje istih božićnih pjesama tijekom blagdana stvara 'kognitivni umor'.

A ako ništa od toga ne uspije, čepići za uši jedino su rješenje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZANCIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: