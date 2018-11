Znate li čemu služi gumb na ramenu kaputa? Praktično je

Otkriće jedne žene o stvarnoj svrsi gumba koji se često nalazi na ramenima zimskih kaputa je zapanjilo društvene mreže, pogotovo Twitter.

Uz objavu na Twitteru, Francheska Horsburgh (18) iz Cumbrije je napisala da je oduvijek željela saznati čemu služe ti 'čudni gumbi na ramenima', nakon čega je objasnila njihovu pravu svrhu. A to je da osiguraju žensku torbu kako ne bi klizila i padala s ramena.

Fotografiju na kojoj je prikazana crvena torbica pričvršćena na ramenu kaputa dosad je 'lajkalo' 139 tisuća ljudi, a podijeljena je čak 56 tisuća puta.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s — Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) 29. listopada 2018.

U viralnom razgovoru se ispostavilo da mnogi nisu znali čemu služi taj gumb i dio tkanine koji je njime pričvršćen.

Jedan komentator je objasnio da se to prvi put pojavilo na vojnim uniformama te da je služilo vojnicima za sigurno držanje ruksaka, bajuneta i dodatnih šaržera municije.

Drugi komentator je napisao da je gumb ustvari mali pojas na ramenu uniforme koji je služio za pridržavanje oznaka činova i za držanje zlatnih ili crvenih svilenih traka koje su se dodavale na svečane vojne uniforme.

It’s actually an old feature of military uniforms to hold what are called “citation cords,” but you do you... — Kelly C. Simpson (@kellycsimpson) 1. studenoga 2018.

Iako su neki imali neke informacije o gumbu na ramenima zimskih kaputa, većina ljudi je ostala zatečena koristi nečeg što su smatrali samo ukrasom koji podsjeća na vojnu uniformu.

was shocked but makes so much sense I just thought they were there for decoration😂 — imogen (@imogen_raine) 31. listopada 2018.

Neki su komentirali kako su preko Twittera naučili puno korisnih stvari koje nikad nisu naučili u u školi.