Znate li koja država, grad i selo imaju najduža imena?

Ako ste mislili da je izazov izgovoriti poznatu brzalicu: 'Ture bure valja, Ture bure gura. Brže Ture bure valja, nego Ture bure gura', nemate pojma kako se jezik lomi kad treba izgovoriti imena nekih sela, gradova jezera, plaža ili država.

Vjerovali ili ne, ima ljudi koji žive u Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, selu na otoku Anglesey u Walesu, Velika Britanija, koje njegovi stanovnici kraće nazivaju Llanfairpwll ili Llanfairpwllgwyngyll.

Infografika: Mjesta s najdužim imenima na svijetu | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Stručnjaci za toponime tvrde da je to najduže ime nekog naselja na području Europe,pa je to često i mamac za turiste. Inače, prema popisu stanovništva iz 2001. selo ima 3040 stanovnika, od čega 76 posto njih govori velškim jezikom.

Ništa manje jezik vam se neće lomiti ni ako se nađete na jezeru Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (inače Lake Webster). Riječ je o jezeru u SAD-u koje je dom plemena Chaubunagungamaug, danas članova plemenskog saveza Nipmuc.

Jezikoslovci pretpostavljaju da je dobilo ime po značenju, od Manchaug ili Monuhchogok, što se može prevesti kao 'Mjesto za loviti ribu na granici'.Tako se zvalo selo u kojem su živjeli pripadnici plemena. To je selo postojalo istodobno kad i Chachaubunkkakowok ili Chaubunagungamaug, koje označava i ime druge bande Nipmuca, čiji su se potomci održali do danas i zadržali svoje staro ime, i smatra se da ime jezera predstavlja spoj ta dva imena.

Sunset at the cliffs by the south stack lighthouse on Anglesey in Wales | Foto: 123RF

Značenje imena tog drugog sela bilo bi otprilike: 'Lovi ribu sa svoje strane, ja ću sa svoje, nitko ne lovi u sredini'.

Kako je vrijeme godišnjih odmora, istražili smo još i najduže ime plaže na svijetu: Nunathloogagamiutbingoi Dunes na jugoistočnoj obali otoka Nunivak, na Aljasci.

Nije baš dobar izbor za ljetovanje, jer se ljetne dnevne temperature kreću između 10 to 15 °C, odnosno 4 to 9 °C noću, dok zimi danju zaju pasti i do -12, a noću i do −28 °C.

Ostala mjesta možda ćete poželjeti istražiti sami. Možda nije loše uključiti štopericu kad počnete upisivati najduže ime države u svijetu, jer djeluje kao dobro osmišljen test kojim se mjeri strpljenje i ustrajnost. Ako ga, pak, uspijete pročitati u dahu - svaka čast.