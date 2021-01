- Inteligencija je kompleksna, ne smijemo je suviše jednostavno shvatiti. Psiholozi govore o tzv. fluidnoj inteligenciji, koja je biološki određena i koja nam je potrebna za rješavanje problema, a postoji i tzv. kristalizirana inteligencija, koja se razvija tijekom života učenjem i širenjem znanja. Te obje vrste inteligencije, jedna drugu dopunjuju i stoga je inteligencija tijekom života stabilna - objasnila nam je jednom prilikom akademkinja Vida Demarin, spec. neuropsihijatrije, kad smo s njom razgovarali o inozemnim istraživanjima koja pokazuju da su ljudi sve manje inteligentni.

Znanstvenici, koji su napravili istraživanje na tu temu, rekli su da je prosječni kvocijent inteligencije počeo padati s ljudima rođenima 1975. godina, a do danas je situacija iz godine u godinu postajala sve lošija. Od Drugog svjetskog rata do 1975. godine prosječni IQ je bio u porastu za po tri boda u svakom desetljeću.

Vida Demarin osvrnula se i na tvrdnje da je razina ljudske inteligencija sve manja zbog tehnologije 'koja razmišlja umjesto njih'.

- Komentar istraživanja koje pokazuje da vrijednost IQ-a pada kao rezultat 'manje upotrebe' mozga, jer se sustavno koriste tehnološke inovacije svakako stoji. Informacije su na dohvat ruke, odnosno 'miša'. Manje se uključuju vlastite moždane vijuge da se dođe do određenih podataka i znanja. Funkcija se održava funkcijom! Što manje upotrebe, to manje funkcije - rekla nam je ova stručnjakinja.

Fluidna i kristalizirana inteligencija međusobno koreliraju

Akademkinja nam je pojasnila da su u psihologiji, fluidna i kristalizirana inteligencija faktori opće inteligencije koje je 1971. odredio Raymond Cattell. Fluidna i kristalizirana inteligencija međusobno koreliraju.

- Fluidna inteligencija slična je g-faktoru, a predstavlja one sposobnosti koje su u većoj mjeri biološki određene. Važna je pri rješavanju novih problema gdje znanje i iskustvo mnogo ne koristi. Fluidna inteligencija na neki način teče kroz različite oblike inteligentnog ponašanja. To je neka vrsta prirodne inteligencije koja predstavlja potencijal za razvoj kristalizirane inteligencije. Predstavlja neku biološki određenu sposobnost koja se vrlo intenzivno razvija do adolescencije. Doseže vrhunac do 16. ili 17. godine - pojasnila je Vida Demarin.

Dodala je da kristalizirana inteligencija predstavlja ona znanja, vještine i sposobnosti koje neki pojedinac razvije tijekom života. Ta vrsta inteligencije je zapravo ispunjenje nečijih mogućnosti.

- Ona je oblik realizirane inteligencije koja se očituje u znanjima i vještinama koje čovjek usvaja tijekom života, te stoga ne opada u starosti. Možemo reći da je inteligencija ljudi tijekom života stabilna zato što rast kristalizirane na neki način nadoknađuje pad fluidne inteligencije - dodala je.