Znate li što znače bijele mrlje na noktima i kako ih se riješiti?

Poput kože i kose, nokti se također s vremenom mijenjaju. Naime, nokti su napravljeni od proteina poznatog kao alfa-keratin koji djeluje kao polimer kako bi osigurao zaštitni sloj za kožu ispod. Baš kao i kosa (koja je napravljena od tog istog proteina), nokti mogu poslužiti kao ogledalo cjelokupnog zdravlja, što znači da je važno brinuti o njima i obratiti pažnju na promjene.

Ako se dogodi da su jedna od tih promjena bijele mrlje, to bi mogao biti znak da trebate usporiti, poboljšati prehranu ili napraviti pauzu od manikure s gelom. Ako i tada bijele mrlje ne nestaju, valja posjetiti medicinskog stručnjaka.

Saznajte što sve dovodi do pojave bijelih mrlja te kako ih spriječiti i liječiti.

Što su bijele mrlje na noktima?

- Bijele mrlje (tehnički nazvane točkasta leukonihija) definirane su kao naslage keratina na ploči nokta - objašnjava Paul Jarrod Frank, poznati kozmetički dermatolog iz New Yorka i autor knjige The Pro-Aging Playbook. On ističe da se leukonihija može prikazati i kao bijele linije preko nokta (poprečna ili prugasta leukonihija) ili prema dolje (uzdužna leukonihija nokta).

Što uzrokuje bijele mrlje na noktima?

Suprotno uvriježenom mišljenju, uglavnom nije riječ o nedostatku kalcija.

- Bijele mrlje na noktima obično su znak oštećenja ležišta nokta zbog suhoće ili traume - kaže dr. Frank. Ljudi koji grizu nokte skloniji su dobivanju ovih bijelih tragova, kao i oni koji često rade manikuru s gelom koja oštećuje ležište noktiju. Vrlo rijetko se radi o manjku određenih minerala poput cinka i kalcija.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Također, Frank dodaje da neke bijele mrlje može uzrokovati autosomni gen koji je nasljedan (stanje se naziva i totalna kongenitalna nasljedna leukonihija), dok druge mogu ukazivati ​​na gljivičnu infekciju ili alergijsku reakciju na sastojke akrilne ili gel manikure. Od gela će mrlje vjerojatno izgledati razbacano, dok će od traume one biti na jednom koncentriranom mjestu.

- Gljivice na noktima mogu se pojaviti kad god izlažete svoje nokte toplom, vlažnom okruženju, a bakterije i gljivice mogu ući u nokat tijekom rašpanja ili podrezivanja noktiju, osobito ako alati nisu sterilni - kaže dr. Frank.

I iako nije vjerojatno, bijele mrlje također mogu biti znak i ozbiljnijih zdravstvenih stanja, kao što su bolesti srca, zatajenje bubrega ili upala pluća. Ako sumnjate da je to slučaj, odmah se obratite svom liječniku.

Kako spriječiti pojavu bijelih mrlja na noktima?

Kako bi nokti bili zdravi i bez bijelih mrlja, dr. Frank predlaže da ih hidratizirate (ulje za kutikule čini čuda), izbjegavate gristi nokte kao i ostale štetne navike, te uzimajte pauze između manikura, osobito onih koje uključuju oštro rašpanje, gelove i ostalo.

- Probajte dva tjedna ili tjedan dana uzeti pauzu ako vam se često pojavljuju bijele mrlje i držite se salona koji koriste sterilizirane alate. Ako sumnjate da su mrlje posljedica alergije, onda izbjegavajte lakove za nokte ili ljepila, ovisno o tome na što ste alergični - savjetuje.

Kako se riješiti bijelih mrlja na noktima?

Ako su one rezultat traume, dr. Frank kaže da ćete najčešće morati pustiti nokte da izrastu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Ako je riječ o alergijskoj reakciji, izbjegavajte alergene. Također, ako vjerujete da bi to mogla biti gljivica (u tom slučaju možete primijetiti i zadebljanje nokta), trebali biste posjetiti dermatologa kako bi dobili antifungalni lijek - kaže dr. Frank.

Naravno, uvijek je korisno jesti hranu koja je bogata vitaminima, mineralima i esencijalnim masnim kiselinama kako bi se poboljšalo cjelokupno zdravlje noktiju. To uključuje losos, jaja, nemasno meso i zelje.

Kada trebate potražiti liječničku pomoć?

Ako vam se bijele mrlje rijetko pojavljuju i povezane su s ozljedom nokta, nema potrebe za posjetom liječniku. Međutim, ako je uzrok nepoznat, a bijele mrlje se pogoršavaju, dr. Frank predlaže da posjetite dermatologa koji vam može pomoći procijeniti može li to biti posljedica genetskog ili drugog stanja i propisati vam personalizirani plan liječenja, piše Real Simple.