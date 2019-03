Znate li zašto danas svi nose šarene čarape? Obucite ih i vi!

Odgovor na pitanje zašto mnogi danas nose rasparene šarene čarape je - zato što žele dati podršku ljudima sa Down sindromom, a oni koji danas nose rasparene čarape time pokazuju i koliko je važno prihvaćanje različitosti među ljudima. Ideja s nošenjem različitih čarapa je potaknuti pitanje: 'zašto nosiš različite čarape?', da bi na to odgovarali progovaranjem o problemima osoba s Downom.

Ljudi sa sindromom Down su vrlo vesele i vedre naravi čija pozitivna energija obavija sve koji se oko njih nađu, pa se tako simbolično nose ne samo različite čarape, već su one i vrlo veselih boja.

Danas je Svjetski dan osoba s Down sindromom, a prvi put je obilježen u Singapuru 2006. godine. Razlog zašto se to obilježava baš 21. ožujka je u simbolici brojeva tog datuma. Naime, radi se o genetskom poremećaju do kojega dolazi zbog jednog kromosoma viška koji nastaje u trenutku kada je dijete začeto.

O čemu se točno radi otkrio je francuski genetičar Jerome Lejeune davne 1959. godine. Proučavao je kromosome i na 21. paru je otkrio da se tamo, umjesto dva nalaze tri kromosoma.

Otuda ideja da se Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježava danas 21.3. (21. par kromosoma, 3 komada). Ime Down potječe od imena engleskog liječnika Johna Langdona Downa koji je 1866. prvi opisao sindrom.

Podršku ljudima sa sindromom Down često pružaju i poznati, a jedna od njih je i Ella Dvornik, koja je na Instagramu uz fotografiju sebe i kćerkice Balie Dee pozvala sve da danas obuku rasparene čarape.