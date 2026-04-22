Znate li zašto mašemo? Evo koje je porijeklo i značenje raznih pozdrava rukom

Geste rukama jedan su od najstarijih oblika ljudske komunikacije koje i danas koristimo instinktivno. Još prije pisma prenosile su emocije, namjere i uvrede, a mnoge su se zadržale stoljećima. Svaka od njih nosi svoju povijest
U nastavku pogledajte značaj svakog od poznatih pozdrava, znakova ili gestikulacija rukama.
RUKOVANJE Rukovanje potječe još iz antičke Grčke i Rima, gdje je služilo kao znak miroljubivih namjera. Pružanjem prazne ruke pokazivalo se da osoba ne nosi oružje. Taj je čin bio važan za izgradnju povjerenja među nepoznatima. Danas je rukovanje univerzalni oblik pozdrava i poslovne pristojnosti.
PALAC GORE Gesta palca gore najvjerojatnije potječe od pilota s početka 20. stoljeća. Oni su je koristili kao signal spremnosti za polijetanje. Tijekom Drugog svjetskog rata značenje “sve je u redu” proširilo se globalno. Danas je to jedna od najprepoznatljivijih pozitivnih gesti na svijetu.
PALAC DOLJE Palac dolje smatra se suprotnošću palcu gore. Neki vjeruju da potječe još iz rimskog doba, gdje je označavao neodobravanje ili osudu. Ipak, povjesničari raspravljaju jesu li Rimljani zaista koristili ovu gestu u arenama. Danas jasno simbolizira negativan stav.
ZNAK MIRA Ova gesta postala je popularna tijekom Drugog svjetskog rata. Winston Churchill ju je koristio kao simbol “V za pobjedu”. Šezdesetih godina aktivisti su je preuzeli u antiratnim pokretima. Tako je postala univerzalni simbol mira.
OK ZNAK Znak “OK” nastaje spajanjem palca i kažiprsta u krug. Potječe iz Sjedinjenih Američkih Država i oblikom podsjeća na slova. Pojavio se ubrzo nakon nastanka izraza “OK”, koji je nastao kao pravopisna pogreška u novinama 1839. godine. Danas označava da je sve u redu ili prihvatljivo.
PODIGNUTA ŠAKA Podignuta šaka dugo simbolizira moć, jedinstvo i otpor. Njezino moderno političko značenje razvilo se početkom 20. stoljeća. Posebno je bila prisutna u radničkim i građanskim pokretima. Stisnuta ruka predstavlja snagu i solidarnost.
PLJESKANJE Pljeskanje datira još iz antičke Grčke i Rima. Publika je njime izražavala odobravanje za izvedbe. Zvuk pljeska bio je jasan i zajednički znak zahvalnosti. Danas se koristi u raznim društvenim situacijama.
RUKA ZA MOLITVU Spajanje dlanova poznato je kao Anjali Mudra u hinduističkim i budističkim tradicijama. Ova gesta simbolizira poštovanje, poniznost i pobožnost. Kasnije je preuzeta i u kršćansku praksu molitve. Danas se koristi i izvan religijskog konteksta.
ZNAK VOLIM TE Ova gesta kombinira slova I, L i Y iz američkog znakovnog jezika. Izvodi se s dlanom okrenutim prema van i podignutim određenim prstima. Nastala je u kulturi gluhih osoba. S vremenom je postala popularna diljem svijeta.
ROCK ON ZNAK Ova gesta nalikuje znaku “volim te”, ali s palcem uvučenim. Poznata je i kao “rogovi”. Popularizirao ju je Ronnie James Dio 1979. godine. Inspiraciju je dobio od svoje bake koja ju je koristila protiv uroka.
POKAZIVANJE Pokazivanje je jedan od najstarijih oblika komunikacije. Postojalo je i prije razvoja govora. Omogućavalo je ljudima da usmjere pažnju na predmete ili smjerove. Ova gesta ostaje instinktivna čak i kod beba i primata.
RUKA ZA ZAUSTAVLJANJE Otvorena podignuta ruka univerzalni je znak za “stani”. Vjerojatno potječe iz vojnih zapovijedi. Povezana je s potrebom za zaustavljanjem ili privlačenjem pažnje. Ljudi je instinktivno koriste za uspostavljanje kontrole.
SPOJENI PRSTI Poznata talijanska gesta “ma che vuoi?” znači “što želiš?”. Izvodi se spajanjem prstiju u vrhu. Može se pratiti unatrag do rimskih govornika. Oni su koristili geste kako bi naglasili emocije i logiku.
MAHANJE Mahanje potječe iz srednjovjekovne Europe. Vitezovi su podizali vizir kacige otvorenom rukom kako bi pokazali prijateljske namjere. S vremenom je gesta postala znak pozdrava i rastanka. Danas je univerzalno razumljiva.
PREKRIŽENI PRSTI Prekriženi prsti za sreću potječu iz ranog kršćanstva. Ljudi su činili znak križa radi zaštite. Kasnije se to pojednostavilo u križanje vlastitih prstiju. Danas se koristi i bez religijskog značenja.
RUKE U ZRAKU Podizanje ruku ima drevne korijene u religijskom štovanju. Simbolizira slavljenje ili predavanje višim silama. I dalje se koristi u duhovnom kontekstu. Također je čest znak veselja na koncertima i sportskim događajima.
SHAKA ZNAK Jedna teorija povezuje ovaj znak s Hamana Kalili. On je izgubio tri srednja prsta početkom 20. stoljeća. Njegov jedinstveni pokret postao je prepoznatljiv pozdrav. Kasnije su ga proširili surferi.
NAZOVI ME GESTA Ova gesta imitira oblik stare telefonske slušalice. Izvodi se ispruženim palcem i malim prstom. Postala je popularna sredinom 20. stoljeća s razvojem telefona. I dalje se koristi iako su telefoni promijenili oblik.
SUDARANJE ŠAKAMA Fist bump ima korijene u afroameričkoj kulturi. Bio je znak poštovanja i zajedništva. Krajem 20. stoljeća proširio se u sportu i svakodnevnom životu. Danas je moderna alternativa rukovanju.
RUKA NA SRCU Stavljanje ruke na srce drevna je gesta iskrenosti. Povezuje se s religijskim i građanskim ritualima. Simbolizira istinu, odanost i emocionalnu iskrenost. Time se riječi povezuju sa srcem.
HIGH FIVE High five nastao je u američkom bejzbolu 1977. godine. Navodno su ga prvi izveli Dusty Baker i Glenn Burke. Brzo je postao simbol zajedničkog uspjeha. Danas označava slavlje i timski duh.
SRCE RUKAMA Oblikovanje srca prstima relativno je nova gesta. Popularizirali su je poznati i društvene mreže krajem 2000-ih. Odražava važnost vizualne komunikacije u digitalnom dobu. Često se koristi za izražavanje ljubavi online.
UDARANJE ZRAKA Podizanje šake u slavlju ima moguće evolucijske korijene. Slično ponašanje postoji kod primata. Takvi pokreti signaliziraju uspjeh i moć. Tako osoba djeluje većom i dominantnijom.
PRSTI IZA LEĐA Ljudi križaju prste iza leđa kada lažu. To rade kao praznovjerje kako bi izbjegli loše posljedice. Ova praksa potječe iz ranog kršćanstva. Tada su ljudi skrivali vjeru tijekom progona.
SREDNJI PRST Pokazivanje srednjeg prsta uvredljiva je gesta. Potječe iz antičke Grčke i Rima. Tada je simbolizirala falus. Danas se koristi kao znak uvrede.
OBRNUTI V ZNAK Ako se znak mira okrene dlanom prema unutra, postaje uvredljiv. Smatra se da potječe iz Hundred Years' War. Engleskim strijelcima navodno su odsijecani prsti. Gesta je simbolizirala prkos i sposobnost borbe.
DOH ZNAK Ljudi se udaraju po glavi kada se nečega sjete. To je nesvjesni obrambeni mehanizam. Pomaže mozgu da ponovno obradi situaciju. Naziv dolazi od zvuka koji pritom izgovaramo.
SPORO SARKASTIČNO PLJESKANJE Sporo pljeskanje prvi put je zabilježeno 1932. godine. Koristilo se kao oblik negodovanja. S vremenom je postalo ironičan način izražavanja kritike. Često se koristi kada izvedba nije dobra.
ČEŠANJE GLAVE Ljudi se češu po glavi kada su zbunjeni. To je nesvjesni način smanjenja osjećaja nesigurnosti. Dodir pomaže smiriti tijelo i um. Također može signalizirati stres drugima.
