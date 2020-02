Znate li zašto su na muškoj odjeći gumbi s desne strane?

Jeste li se ikada pitali zašto su gumbi na ženskoj odjeći s lijeve, a na muškoj s desne strane. Što se tiče košulja, šivali su se na desnoj strani još u Srednjem vijeku. Muškarci su nosili mač ispod kaputa i to na lijevom boku. Kako bi ga lakše i brže mogli izvući, gumbi su morali biti s desne strane. Kasnije, kada su žene otkrile bluzu, nisu se same zakopčavale nego su ih zakopčavale krojačice ili služavke. Kako su one stajale ispred žene i zakopčavale joj bluzu, bilo je lakše ako su gumbi bili sašiveni s lijeve strane, jer ljudi su većinom dešnjaci.

Međutim, postoji i teorija da se kod žena nalaze s lijeve strane, a kod muškaraca s desne zato da se pokaže kako su žene na društvenoj ljestvici ispod muškaraca. Ipak, teorija s mačem i sluškinjama je nekako logičnija. Gumbi s lijeve strane počeli su se nositi između 1840. i 1850. godine, a do tada ih je ženska odjeća imala na desnoj strani.

Isti trend nastavio se i otkrićem patentnih zatvarača, ali razlike su se tada već počele polako gubiti, a danas već vrlo malo ljudi obraća pažnju na to s koje se strane kopčaju gumbi.

Postoji još nekoliko zanimljivosti vezanih za gumbe:

Napoleon je naredio da svi njegovi vojnici moraju na rukavima imati gumbe kako bi spriječio da njima brišu nos. Tako su košulje dobile gumbe i na rukavima.

U doba starih Grka i Rimljana gumbi su bili izrađeni od drveta, metala, rogova i kosti životinja, školjaka.

U brončanom dobu ljudi su bili toliko oduševljeni gumbima da su ih našivali na odjeću i nosili bez ikakvog razloga, osim kao ukras. Kasnije su iz te navike nastali broševi.

1620. godine vojvoda od Buckinghama nosio je plašt na kojem se nalazilo mnoštvo gumba od dijamanata - naravno, služili su samo kao ukras.

Japanci su preferirali gumbe od bisera, a oko 1860. godine tržište je "poludjelo" za njima.

