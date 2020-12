Dee Hearne-Hellon iz udruge 1300Koalaz kazala je da nije rijetkost da koale u\u0111u u domove, no ne doga\u0111a se svaki dan.

- Koala je zdrava mlada \u017eenka i pu\u0161tena je na slobodu u blizini ku\u0107e na podru\u010dju koje predstavlja odli\u010dno stani\u0161te za tu \u017eivotinju -\u00a0dodala je Hearne-Hellon.

Koale su najpopularnije australske \u017eivotinje no njihove su populacije ugro\u017eene utjecajem ljudi - po\u017earima, fragmentiranjem stani\u0161ta, napadima pasa i stradanjem pod kota\u010dima.

Znatiželjna koala ušla u kuću i smjestila se na božićno drvo

Znatiželjna koala ušuljala se u kuću Australke i udobno smjestila na božićno drvo iznenadivši ženu kad je po povratku s posla ugledala neplanirani ukras

<p>Amanda McCormick iz doline Coromandel u blizini Adelaidea na jugu Australije pozvala je udrugu za spašavanje koala jer simpatična životinja u stvarnosti ima duge nokte i oštre zube, prenose australski mediji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Večeras smo primili poziv. Naša službenica isprva je mislila da se radi o šali. No koala željna božićnog raspoloženja ušuljala se u kuću i odlučila je biti ukrasom na božićnom drvu - napisala je udruga na Facebooku.</p><p>Dee Hearne-Hellon iz udruge 1300Koalaz kazala je da nije rijetkost da koale uđu u domove, no ne događa se svaki dan.</p><p>- Koala je zdrava mlada ženka i puštena je na slobodu u blizini kuće na području koje predstavlja odlično stanište za tu životinju - dodala je Hearne-Hellon.</p><p>Koale su najpopularnije australske životinje no njihove su populacije ugrožene utjecajem ljudi - požarima, fragmentiranjem staništa, napadima pasa i stradanjem pod kotačima.</p>