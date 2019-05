'Zovu me Zlatokosa, a žene su ljubomorne na moju dugu kosu'

Glumac i model Cristiano Braga (28) iz Minas Geraisa, u Brazilu, pušta svoju 66 centimetara dugu kosu od 2012. godine kada je odlučio riskirati, unatoč strahu da bi ga mogli maltretirati u školi.

Foto: mediadrumworld.com / Cristiano Braga

Njegov upečatljiv izgled privlači pozitivne i negativne komentare, a mnoge žene kažu da je 'nepošteno' da muškarac ima tako lijepe kovrče.

Cristiano je naučio ignorirati okrutne trolove i kaže se ponosi svojom kosom - koju održava prirodnim uljima poput aloe vere, avokada, kamilice, mente, ružmarina i povrća.

Unatoč tome što mu je kosa duga 66 centimetara, kaže da treba samo pet minuta da ju opere te dodaje da su ga neki usporedili s Ariel iz Male sirene.

- Počeo sam puštati kosu 2012. godine. Ne postoji razlog zašto sam to učinio; pogledao sam se u ogledalo i odlučio je pustiti da raste, uvijek sam volio dugu kosu. Dok sam puštao kosu, bilo je trenutaka kada su me ljudi poprilično kritizirali. Nazivali su me ženom, strašilom, rezali mi kosu, govorili da sam ružan, čudan - rekao je.

- Rastužuje me kad me pitaju želim li biti žena jer imam dugu kosu, to pokazuje da društvo ne prihvaća različitosti. Predrasude su vrlo prisutne u našem društvu i moramo se boriti protiv njih. Među ostalim osobnostima i likovima zvali su me Isus, John Lennon, Jared Leto, Axl Rose, Ariel, Merida, Mala sirena, Rapunzel. Zanimljivo je bilo kada mi je prišla skupina gluhih ljudi pa su me znakovnim jezikom upitali jesam li iz nekog benda, mislili su da sam slavan. Čak su me i slikali. Vidim i da mnogi ljudi fotografiraju moju kosu bez mog znanja - kaže Cristiano.

Cristiano bi nastavio puštati kosu, ali pošto je glumac kaže da će nažalost morati skratiti kosu ako to uloga bude zahtijevala od njega. Zasad još uspijeva uspješno pregovarati s producentima.

Cristiano kaže da ga je duga kosa naučila kako da cijeni sebe i dala mu više samopouzdanja da ne brine o mišljenjima i kritikama drugih.

- Život prolazi prebrzo da bi živjeli svoje živote prema drugima, tako da treba živjeti za sebe i onako kako želimo - kaže on.

Onima koji puštaju kosu, Cristiano savjetuje da imaju strpljenja.

- Kosi treba vremena da naraste i ljudi će vas kritizirati, ali ne dajte se obeshrabriti. Radite što želite, kosa je vaša, život je vaš, uživajte u svom putu i budite sretni - dodaje, piše Daily Mail.

