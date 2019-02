Zub mu rastao u nos, izgubio je njuh i dvije godine teško disao

Jedan 59-godišnjak mučio se pune dvije godine s disanjem zbog zuba koji mu je urastao u nos. Riječ je o vrlo rijetkom stanju koje se naziva intranazalni prekobrojni zub, a ponekad može proći posve nezapaženo. U svijetu su zabilježena tek 23 takva slučaja između 1959. i 2008. godine, objavljeno je u BMJ medicinskom časopisu, a piše Daily Mail.

U ovom slučaju, čovjek se obratio liječniku nakon što je dvije godine imao velikih problema s disanjem i izgubio njuh. Povremeno je imao i bijeli iscjedak iz nosa, posebno iz lijeve nosnice. Nakon što je otprilike mjesec dana koristio kortikosteroide u kapima koji su trebali smanjiti upalu sluznice nosa, što nije pomoglo, krenuo je na daljnje pretrage i liječnici su otkrili da da mu je nos malo iskrivljen te posmnjali na cistu, pa čak i na tumor. Zbog toga su preporučili operaciju, pa na operaciji shvatili da je problem u zubu koji je urastao u nos.

Ranije studije opisuju da se ovaj problem može razviti ako dođe do razmicanja zuba u čeljusti uslijed neke fizičke traume, infekcije ili rascjepa nepca. U slučaju operiranog 59-godišnjaka, liječnici su utvrdili da je kao mlađi imao slomljenu čeljust te slomljen nos zbog kojih je morao na operaciju, no nisu sigurni da se to može povezati s urastanjem zuba u nosnicu.

Liječnik koji ga je operirao kaže i kako je vrlo moguće da je sa zubom u nosu živio cijeli život, ali ranije nije bilo problema zbog kojih bi zatražio pomoć. Dodaje kako pacijent bio dobro već mjesec dana nakon operacije, s tim da je desetak dana pio antibiotike i morao ispirati nosnice fiziološkom otopinom.