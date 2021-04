Podaci koje imamo na temelju prikupljanja podataka u okviru projekta Zubne putovnice pokazuju da današnji 12-godišnjaci imaju prosječno 2,6 zuba s karijesom, što nije dobro, jer težimo da ta brojka bude ispod jedan, no ipak je značajno ispod procjena koje su vrijedile nekoliko godina prije toga, kad se taj prosjek kretao oko 4 zuba.

Na promjenu utječe i činjenica da danas imamo nešto kvalitetnije prikupljene podatke, no rekao bih da smo ipak napravili i određeni napredak, kaže stomatolog prof. dr. Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, odgovarajući na tvrdnje nekoliko zagrebačkih stomatologa s kojima smo razgovarali koji kažu kako djeca i mladi dolaze sa sve većim problemima kad su u pitanju zubi.

Dodaje kako iskustva pokazuju kako sve počiva na navikama koje dijete stječe u obitelji: Kod roditelja koji i sami imaju visoku dozu odgovornosti prema higijeni zuba, najčešće će ju steći i djeca, i obrnuto.

- Nema sumnje u to da je redovna higijena zuba prvi i najvažniji korak u očuvanju njihovog zdravlja, no roditelji pritom često zaboravljaju da njihova uloga nije samo u tome da nauče dijete prati zube, nego da mu asistiraju u tome, i to do tinejdžerske dobi - naglašava. Ta asistencija posebno je važna u najmlađoj dobi, ali i kasnije.

Roditeljska pomoć nije bez razloga

- Treba imati na umu da koliko god jedan četverogodišnjak bio spretan i pametan, postoji razlog zbog kojeg još ima cipelice na čičak. Dakle, velike su šanse da neće dobro oprati stražnje zubiće i dosegnuti sve površine zuba onako kako treba, pa roditelj treba uzeti četkicu u ruke i pomoći mu - kaže dječji stomatolog.

To je podjednako važno i u dobi kad djetetu počnu nicati trajni zubi, jer ćete ga jedino tako potaknuti da i samo vodi računa o pranju stražnje strane zuba, ili tome da treba iščetkati jezik. Kod starije djece obično je dovoljno samo prekontrolirati kako su oprali zube, dok ne postanu tinejdžeri, kad bi i naviku i tehniku i sami trebali dobro usvojiti, pojašnjava stomatolog.

- Druga dobra stvar koju smo dobili sa Zubnom putovnicom jest da su djeca obuhvaćena tim programom u velikoj mjeri poštivala preporuku o tome da se kontrola kod zubara obavi 4 puta godišnje, što je, uz osobnu higijenu, glavni preduvjet očuvanja zdravlja zuba. Nemamo podatke za cijelu populaciju, no djeca koja su bila obuhvaćena projektom povećala su broj odlazaka zubaru kroz godinu za čak 3 puta, što je odličan rezultat - ističe prof. dr. Jurić. Program se provodi od 2017. godine i to je veliki napredak u odnosu na činjenicu da još uvijek ima roditelja koji će preglede s djetetom obaviti samo kod upisa u vrtić i školu, pa i nekih koji ni tada neće reagirati čak ni ako se utvrdi da postoji karijes te odvesti dijete da popravi zube te da se prati stanje, dodaje.

Redovite kontrole najvažnije za zdravlje zubi

- Redovne kontrole kod stomatologa više puta godišnje glavni su preduvjet da se bilo kakav problem sa zubima, zubnim mesom ili jezikom otkrije na vrijeme te da se riješi karijes u nastajanju, jer kada on nagrize zub, tad je već kasno - ističe dječji stomatolog.

Dodaje kako fluoridacija zuba u ranoj dobi također igra vrlo važnu ulogu u njihovom zdravlju, pa dječji stomatolozi preporučuju da već prve paste za zube koje ćete nabaviti djetetu - a na tržištu postoje one primjerene za korištenje već od djetetove prve godine - sadržavaju fluor.

Vrlo je važno voditi računa i o navikama prije odlaska na spavanje. Naime, roditelji djeci prije spavanja nerijetko daju zaslađen sok, mlijeko i slične napitke, koji doprinose zaostajanju šećera na zubima, odnosno stvaranju kiseline, koja će cijelu noć nagrizati zubnu caklinu, pa to treba izbjegavati. Nakon što dijete opere zube, prije spavanja smije popiti samo vodu, savjetuju stručnjaci.

I prvi zubići se obavezno peru

Također, ne treba zaboraviti da s higijenom usne šupljine treba započeti i prije nego djetetu izbiju zubi, odnosno dva do tri mjeseca prije toga (između trećeg i četvrtog mjeseca). No, prije pojave prvih zuba dovoljno je samo nježno prebrisati jezik i desni s gazom koju ste namočili u prokuhanoj vodi, koju možete malo posoliti, dok nakon izbijanja prvih zuba, otprilike od 6. mjeseca djetetova života, možete koristiti silikonski jastučić s malom četkicom koji se stavlja na prst i lagano njime proći po prvim zubićima.

Klasičnu četkicu, naravno primijenjenu djetetovoj dobi, možete početi koristiti već s godinu dana. Naučite dijete da zube pere poslije svakog jela, no ujutro i na večer treba ih dobro iščetkati, tako da dobro zahvati sve površine, u početku uz vašu pomoć.