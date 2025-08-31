Zulejka je bila rekorderka ili državna prvakinja u 14 sportova

Da kojim slučajem živi u današnje vrijeme, Zulejku Stefanini Tućan danas bi vjerojatno izučavali kao "superženu" i barem bi je jedanput mjesečno podvrgavali dopinškim kontrolama, no između dva svjetska rata, kad je bila najaktivnija u sportu, dokazavši se kao rekorderka ili državna prvakinja u čak 14 različitih sportova, to je gotovo bilo normalno. Mnogi mladi ljudi tad su bili aktivni u nekoliko sportskih disciplina, bez obzira na to je li bila riječ o amaterima ili onima koji su se i natjecali, ispričao je izv. prof. dr. sc. Zrinko Čustonja s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu za HRT-ovu emisiju "Dobro jutro, Hrvatska", u rubrici koja se bavila poviješću sporta, predstavljajući nam sportske velikane koji su svojim primjerom građane poticali na zdrav sportski život.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+