Zvjezdano ljeto stiže u Karlovac: Evo što sve možete očekivati

Ovogodišnje Zvjezdano ljeto, tradicionalna karlovačka manifestacija koja već godinama pretvara grad na četiri rijeke u središte kulturnih i zabavnih događanja, ponovno donosi niz raznovrsnih programa za sve generacije. U trajanju od više od tri tjedna, od 23. lipnja pa sve do sredine srpnja, Karlovac će postati živa pozornica na otvorenom.

Manifestacija svečano započinje koncertom Đanija Stipaničeva ispred Gradskog kazališta Zorin dom, čime se otvara bogat mozaik događanja koji uključuje glazbene, kazališne, folklorne, likovne i sportske sadržaje. Već 24. lipnja slijedi jedan od najiščekivanijih događaja – Ivanjski krijes, koji se ove godine održava po 246. put, s tradicionalnim paljenjem krijesova i vatrometom na obalama Kupe.

POGLEDAJ VIDEO: U Karlovcu otvoren festival kaskaderstva

Pokretanje videa... 01:17 U Karlovcu otvoren festival kaskaderstva | Video: 24sata/Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Kultura na svakom koraku

Ljubitelji kazališta i ove godine mogu uživati u predstavama unutar Karlovačkog kazališnog festivala koji ugošćuje renomirane kazališne kuće i produkcije iz cijele Hrvatske. Predstave se izvode na atraktivnim lokacijama na otvorenom, čime se dodatno pojačava doživljaj kulture pod zvjezdanim nebom.

Predstavljen program Zvjezdanog ljeta u Karlovcu | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Karlovac Dance Festival – ljetna edicija donosi plesne predstave i edukativne radionice, promovirajući suvremeni ples i stvaralaštvo dostupno svima. Istodobno, Dani židovske baštine obogatit će program izložbama, koncertima i susretima kojima se slavi povijest i kultura židovske zajednice u Karlovcu.

Glazbene večeri pod zvijezdama

Za glazbene entuzijaste ističe se Karlovac Open Air Tribute Festival, trodnevni spektakl koji se održava 26., 27. i 28. lipnja na košarkaškom igralištu Šanac. Posjetitelje očekuju tribute bendovi koji odaju počast glazbenim legendama – uključujući Spice Girls vs Backstreet Boys Show, The Kristina Show – Tribute to Tina Turner te Queen Sensation – Tribute to Queen. Ples, pjevanje i odlična atmosfera su zagarantirani.

Predstavljen program Zvjezdanog ljeta u Karlovcu | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ljubitelji klasične glazbe moći će uživati u koncertima Flautističke akademije, međunarodnog masterclassa koji Karlovac svake godine pretvara u središte flautističke umjetnosti. Uz to, spektakularna Opera u Šancu, koju izvodi Karlovački komorni orkestar Glazbene škole Karlovac pod ravnanjem Vetona Marevcija, pružit će nezaboravan glazbeni doživljaj na otvorenom.

Umjetnost u urbanom prostoru

Multimedijalni festivali poput Artike, parkiranja i StreetArt Galerije unose umjetnost direktno u svakodnevicu građana. Radionice, izložbe, performansi i koncerti održavat će se po gradskim parkovima, ulicama i naseljima – omogućujući susrete s umjetnošću doslovno "pred kućnim pragom".

Na Starom gradu Dubovcu bit će organizirane filmske projekcije na otvorenom, čime se dodatno zaokružuje vizualna i kulturna ponuda Zvjezdanog ljeta.

Sport za sve generacije

Karlovac se tijekom Zvjezdanog ljeta ističe i kao grad sporta. Posjetitelje očekuju brojni sportski sadržaji – od tradicionalne Biciklijade “4 rijeke”, teniskog turnira “Wimbledon u Karlovcu”, preko nogometnih i mačevalačkih turnira, pa sve do Kupa grada u lovnom streljaštvu i šahovskog natjecanja.

Zvjezdano ljeto 2025. donosi više od obične manifestacije – to je višednevni susret zajednice, umjetnosti, sporta i tradicije. Karlovac tako ponovno potvrđuje svoju ulogu grada u kojem se ljeto ne promatra samo kao sezona, već kao doživljaj.