Najmanje četiri katalizatora s automobila ukradeno je u proteklih desetak dana na parkiralištima diljem Novog Zagreba.

Iako policija zbog tijeka istrage nije mogla razgovarati o detaljima, neslužbeno doznajemo kako danima u civilu obilaze i vrebaju dobro uigrane kriminalce. Naime, problem istražiteljima stvara to što je poslije vrlo teško dokazati kojem automobilu točno pripada pronađeni katalizator.

- Nažalost, u svijetu su takve krađe aktualne već nekoliko godina i sad se prelilo na nas. Na njemu ne piše broj šasije ili nešto slično čime bi se povezao s određenim autom, pa je teško dokazati kome pripada - kaže nam sudski vještak za promet Goran Husinec. Dodaje kako dobro uigrani lopovi katalizator skidaju tako da podignu automobil i hidrauličkim kliještima prerežu krajeve koji ga spajaju s ispuhom. Za dvije minute lopovluka zarade nekoliko stotina eura.

- Već kad se zavuku, vide je li on hrđav te u kakvom bi mogao biti stanju. Ako su ispravni, najbrže im je prodati ih za 1000 do 3000 kuna po raznim internetskim oglasnicima - kaže Husinec. A ako su neispravni, rastavljaju ih pa iz njih vade plemenite metale, kao što je platina. U katalizatoru je ima oko gram i pol, za 10 grama prema burzi metala u prodaji se može zaraditi više od 2000 kuna. Kao takve koriste ih stomatolozi i ortodonti za umjetne zube. Iako vlada zabluda kako su lopovima na meti katalizatori novih automobila, Husinec to opovrgava.

- Ako kriminalac ukrade auto, on ima problema hoće li ga moći negdje rastaviti u dijelove i kako to sve prodati. Noviji auti imaju alarme i satelitsko praćenje, pa su teža meta. Obično biraju aute stare između šest do osam godina jer ih ljudi manje čuvaju, a imaju ispravne katalizatore - kaže Husinec. Ljudi mogu sami sebi pomoći ako si ugraviraju broj šasije na stakla i retrovizore, a broj urežu na katalizator. Dodao je kako ih je najbolje spriječiti ako ih ulove na djelu, no pitanje je koliko će im “poslova” moći dokazati.

- U Srbiji su lopovi inovativniji, pa obično iznajmljuju ukradene katalizatore ljudima za tehničke preglede. Cijene se kreću po 10 eura na dan, pa dobro zarađuju. Nemaju puno štete ako im ih netko i ne vrati. Pitanje je dana kad će to početi raditi kod nas – kaže Husinec. Osim katalizatora, i dalje je u modi krasti ratkape, ali i retrovizore.